Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI: "no me preocupa la Argentina"

La titular del FMI dijo que el país tiene una posición "robusta" en materia fiscal y que en lo relacionado a la acumulación de dólares está tranquila con lo que está haciendo el gobierno.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , buscará este martes comprobar de primera mano el potencial exportador de la Argentina con una visita al yacimiento de Vaca Muerta. En conferencia de prensa dijo: "N o me preocupa Argentina".

Georgieva está en la Argentina, país que es el principal deudor del organismo. El crédito vigente de u$ s45.000 millones excede e n mucho al máximo que podría haber recibido en función de la cuota que aporta.

Formalmente la Argentina se mantiene dentro de los esquemas acordados pero claramente ha recibido una ayuda. Y es que las metas previstas luego de la primera revisión, en la cual no se había cumplido con la acumulación de reservas, se redujeron de manera importante.

No obstante, Georgieva dijo que la posición fiscal de la Argentina "es robusta" porque pasó de tener déficit primario a superávit primario.

Pero en realidad son logró con menores exigencias. Buenos Aires pudo formalmente alcanzar los estándares. En el caso del superávit fiscal, originalmente la meta era de $8,46 billones para junio de este año y luego de la segunda revisión se redujeron a $6,8 billones.

Aún así, el objetivo quedó afuera por escaso de margen de unos $574.000 millones. No es grave y se puede dar por cumplido cuando el staff técnico se vuelva a reunir. El problema fue el déficit del mes pasado de $ 1 billón, que se originó en la postergación del Impuesto a las Ganancias de las personas, que a su vez, tiene como motivo la demora en presentar al Congreso lo que Luis Caputo presentó este miércoles como Inocencia Fiscal II. Los nuevos criterios para Ganancias Simplificado están listos hace un mes, pero todo el escándalo que rodeó a la salida del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, demoró todo. Se supone que si la vencimientos hubiera entrado en junio, como ocurre todos los años, se hubiera logrado el objetivo, aunque tampoco con mucha holgura.

El problema del cambio de modelo

Y es el problema mas importante que tiene ahora el programa. La actividad de sectores como la industria y el comercio, que traccionan el consumo y detrás de ello, la recaudación de impuestos como el IVA y Débitos y Créditos bancarios, sigue en caída.

Unas 6 millones de personas tienen problemas para devolver los créditos que tomaron con sus tarjetas, en muchos casos, para poder llegar a fin de mes. El gobierno pretende que el mercado vaya buscando la solución, pero a esta altura los analistas consideran que es una traba macroeconómica que impide que la actividad vaya mas arriba, y por consecuencia, suban la recaudación de impuestos.

La otra pata del programa es la acumulación de reservas del Banco Central, que está superando lo previsto. Georgieva afirma: "no estoy preocupada por la posición externa" del país ya que anticipó que "van a subir las reservas".

Para el 31 de junio la entidad que preside Santiago Bausili debía sumar u$s3.500 millones y logró u$s6.278 millones, según estimaciones de la consultora Equilibra. Eso indica ademas que debería sumar otros u$s1.700 millones hasta fin de año. Claro está que la acumulación de dólares que está haciendo la entidad monetaria, que está comprando a razón de u$s100 millones diarios, tiene como contrapartida el freno de importaciones. Como la actividad industrial está planchada, requiere de menos insumos y bienes intermedios, lo que resta una importante demanda al mercado. Junto con ello, persiste una parte del cepo que afecta a las empresas. Y eso le permite al BCRA coronarse como el principal demandante del dólares.