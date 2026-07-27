Un feroz tiroteo en un festival gastronómico dejó tres muertos y un nene herido

El hecho ocurrió durante un concurrido evento en Seattle. Las víctimas fatales tenían 19, 44 y 56 años. Hay un detenido y un prófugo.

Entre los heridos por el tiroteo en Seattle hay un niño de dos años.

Un tiroteo registrado en un popular festival gastronómico desarrollado en la ciudad de Seattle, Estados Unidos , dejó un saldo de tres personas muertas y cuatro heridas . La Policía confirmó que uno de los dos protagonistas del feroz enfrentamiento fue arrestado , mientras que el restante, al menos hasta las primeras horas de este lunes, permanecía prófugo.

El ataque con armas de fuego ocurrió cerca de las 18, hora local, en el evento culinario denominado Bite of Seattle , celebrado en el predio del Seattle Center, en la zona cercana a la emblemática torre de observación Space Needle (Aguja Espacial).

Allí, dos individuos mantuvieron un enfrentamiento armado fatal debido a que provocó el deceso de dos hombres, de 19 y 44 años, y una mujer de 56 , a causa de los impactos de bala recibidos.

Dos de los damnificados murieron de manera inmediata en el predio del evento, mientras que el deceso de la tercera víctima fatal se produjo luego de ser trasladada al Centro Médico Harborview, precisó la Policía oficialmente.

Las fuerzas de seguridad detuvieron rápidamente a un sospechoso que fue conducido a la sede del Departamento de Policía de Seattle para su correspondiente interrogatorio. En tanto, los investigadores continúan con las tareas operativas para identificar y localizar a un segundo involucrado que logró darse a la fuga.

VIDEO: Person handcuffed amid reported multi-victim shooting at Bite of Seattle festival, taking place at the Seattle Center. pic.twitter.com/6mApBSoKhp — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026

Entre los cuatro sobrevivientes que fueron trasladados a centros asistenciales de la zona se encuentra un niño de 2 años. La vocera del Centro Médico Harborview, Susan Gregg, confirmó que, además de ese menor, la institución recibió a otras tres personas heridas: un hombre de 23 años, una mujer de 39 años y otra mujer de edad no precisada que debió ser intervenida quirúrgicamente.

Por su parte, Grace Nuñez, portavoz del Departamento de Bomberos de Seattle, ratificó la atención prestada al niño pequeño y a tres adultos, quienes ingresaron con impactos en extremidades, abdomen y piernas.

El jefe interino de la policía local, Tyrone Davis, ofreció detalles sobre la actuación inicial de los agentes de seguridad. “Nuestros agentes llegaron en cuestión de segundos. Prestaron primeros auxilios a los heridos hasta que llegó el Departamento de Bomberos de Seattle”, declaró el jefe interino Davis. “Simultáneamente, los agentes iniciaron la búsqueda de los responsables de esta violencia sin sentido”, añadió la autoridad policial.

“Un acto de violencia atroz”: así catalogaron al tiroteo

El gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, dispuso el despliegue de unidades tácticas SWAT pertenecientes a la Patrulla Estatal para brindar apoyo logístico y operativo a los agentes locales.

“Mis oraciones están con las familias de las víctimas y con los socorristas mientras trabajan para mantener a la gente a salvo”, expresó Ferguson en un comunicado.

A mass sh—ting occurred at the Bite of Seattle food festival. One food vendor was live-streaming and caught the commotion in the background. An unknown number of victims are known at the moment. https://t.co/5FFcb9VEOT pic.twitter.com/z61ecUDedv — Andy Ngo (@MrAndyNgo) July 27, 2026

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Katie Wilson, se pronunció públicamente calificando el hecho de “acto de violencia atroz”. A través de un documento oficial, la funcionaria remarcó la prioridad de las autoridades locales tras la tragedia.

“Nuestra atención se centra en las personas que han perdido la vida, en quienes luchan por recuperarse y en las familias que los acompañan”, afirmó en un comunicado.

Davis explicó ante los medios de comunicación que la hipótesis principal apunta a una disputa directa entre las dos personas armadas. “Todavía estamos tratando de recomponer esto”, dijo Davis, al tiempo que confirmó el secuestro de dos armas de fuego en el lugar del incidente.

NEW: Images of the chaos emerging from the Seattle Center shooting Sunday evening.

First responders tending to multiple people on the ground. https://t.co/79bUjkbQp6 pic.twitter.com/A8x4zKX8ut — Jonathan Choe (@choeshow) July 27, 2026

Los alrededores del Seattle Center, una extensa propiedad que alberga instalaciones culturales y recintos al aire libre construidos originalmente para la Exposición Universal de 1962, fueron evacuado totalmente.

El dramático testimonio de testigos que huyeron de los tiros

La irrupción de los disparos provocó la estampida de los miles de concurrentes que se encontraban en la jornada de cierre del festival gastronómico, una festividad tradicional creada en 1982 que reúne anualmente a 350.000 asistentes en la zona noroeste de los Estados Unidos.

Diversos testigos describieron la caótica situación ante el inicio de la balacera y la posterior huida masiva hacia los sectores de escape. Por caso, un hombre identificado como Nick Bate relató la secuencia vivida al canal de televisión local KIRO.

“Al principio pensé que eran fuegos artificiales, y luego todo el mundo empezó a salir en masa y pasaban corriendo delante de nosotros”, contó el sujeto.

En el mismo sentido, otro testigo declaró: “Empezamos a correr. No sabía, no miré hacia dónde iba la persona. Solo escuchaba todo”.

El escape generalizado obligó a los vendedores y comerciantes gastronómicos a abandonar de manera inmediata carpas, alimentos y equipos de cocina.

Horas después del inicio del operativo policial, decenas de trabajadores permanecían fuera del cerco de seguridad a la espera de autorización oficial para ingresar a retirar sus pertenencias.