La gelatina de chía aporta nutrientes como fibra, vitaminas, ácidos grasos y minerales. Aquí te brindamos la receta paso a paso para elaborarla.

Gelatina de chía rica en colágeno: la receta paso a paso de Paula Pareto que brinda diversos beneficios

Según lo reseñan sitios especializados en nutrición , las semillas de chía disecadas contienen un 6 % de agua, un 42 % de carbohidratos (con un alto contenido de fibra), un 16 % de proteínas y un 31 % de grasas. Es sabido que la gelatina de chía aporta nutrientes como fibra, vitaminas , ácidos grasos y minerales. Y aquí te brindamos la receta paso a paso para elaborarla.

Lo cierto es que incorporar el hábito de consumir la gelatina de chía cada mañana, como parte del desayuno, nos puede reportar diversos beneficios para regular la digestión o desinflamar el organismo, entre tantos otros.

Para preparar una gelatina de chía y remolacha, rica en colágeno y aliada contra la anemia, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

Remolacha, rica en hierro y antioxidantes.

Chía , fuente de omega 3, fibra y proteínas vegetales.

, fuente de omega 3, fibra y proteínas vegetales. Gelatina sin sabor, que contribuye a la producción natural de colágeno, clave para la salud de la piel, las articulaciones y los músculos.

Cabe resaltar que la campeona olímpica Paula Pareto -quien ostenta una fuerte presencia en las redes sociales- recientemente compartió una receta que se viralizó, denominada gelatina de chía y remolacha, rica en colágeno y aliada contra la anemia.

En sus redes sociales, Paula Pareto comentó que se decidió a probar elaborar esta gelatina después de leer que el colágeno es recomendable a partir de los 30 años. “Llegó, casi 10 años después, pero peor sería nunca arrancar no?”, comentó la exjudoca entre risas.

La guía paso a paso de Paula Pareto para elaborar la gelatina de chía y remolacha

Como primer paso, deberemos proceder a hidratar la chía: para ello mezclaremos dos cucharadas de semillas con una taza de agua y dejaremos reposar por 20 minutos.

Preparación de la base: licuar dos remolachas cocidas con una taza de agua, colar y endulzar con stevia, miel o azúcar. Añadir una cucharadita de jengibre o jugo de limón.

Agregar la gelatina: hidratar 10 gamos de gelatina sin sabor con 10 cucharadas de agua fría, dejar reposar 10 minutos y luego calentarla en microondas en dos tandas de 15 segundos.

A continuación, deberemos mezclar todo: combinar la gelatina con la preparación de remolacha y chía, integrar bien y colocar en moldes.

Llevarla a la heladera por al menos 4 horas hasta que tome consistencia.

Según lo consigna Paula Pareto, esta gelatina de chía y remolacha -que es rica en colágeno y una gran aliada contra la anemia- es un postre liviano, natural y nutritivo, perfecto para sumar a desayunos o meriendas.

La campeona olímpica Paula Pareto -quien ostenta una fuerte presencia en las redes sociales- recientemente compartió esta receta que se viralizó.

Es oportuno reseñar que la gelatina elaborada en base a semillas de chía es una gran fuente de fibra soluble, un nutriente clave en las mañanas que ayuda a regular el tránsito intestinal. Además, contiene carbohidratos complejos que liberan energía de forma sostenida. Esto se traduce en un mayor tiempo de saciedad, lo que evita el consumo de alimentos que generan picos de azúcar.