Ideal para una dieta saludable: la receta para preparar sin harinas un budín de manzana con 3 ingredientes y muchas proteínas.

Budín de manzana, sin harinas: la receta con solo 3 ingredientes y muchas proteínas

El budín es un postre simple, fácil de preparar y también puede funcionar como parte de cualquier dieta saludable. Por eso, te presentamos la receta para elaborar sin harinas un budín de manzana con 3 ingredientes y muchas proteínas.

Esta receta con tan sólo tres ingredientes es una de las más prácticas y recomendadas, ya que es apta para celíacos. Asimismo, es rica en proteínas.

Para elaborar el budín de manzana con 3 ingredientes y muchas proteínas, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

El budín puede ser un postre o un plato no dulce (salado o picante) que es parte de la comida principal.

2 manzanas.

3 huevos.

3 cucharadas de yogurt griego.

Opcionales: esencia de vainilla, canela, miel o edulcorante.

Estos ingredientes contribuyen para que la textura del budín quede súper esponjosa, algo que se logra combinando manzana, huevo y yogurt griego, una base simple que permite sumar sabor con esencia de vainilla, canela o un toque de miel.

Guía paso a paso para preparar el budín de manzana sin harinas

Pelar y triturar (o rallar) las manzanas .

. Unir las manzanas con los huevos, el yogurt y los opcionales hasta lograr una mezcla homogénea.

con los huevos, el yogurt y los opcionales hasta lograr una mezcla homogénea. Proceder a la cocción: pasar la preparación a una budinera previamente enmantecada.

Cocinar a 190°C entre 40 y 45 minutos, o hasta que el cuchillo salga limpio. Un dato a tener en cuenta es el de cocinar el budín en un molde antiadherente uniforme, como los de 25 cm con recubrimiento de alto rendimiento de Hudson, que ayuda a lograr una cocción pareja.

en un molde antiadherente uniforme, como los de 25 cm con recubrimiento de alto rendimiento de Hudson, que ayuda a lograr una cocción pareja. Antes de servir, dejar entibiar, desmoldar y añadir canela o miel si es que se desea.

Este budín liviano y bajo en calorías, aporta proteínas y grasas saludables del huevo y del yogurt. Y se trata de una excelente alternativa para el desayuno, la merienda o incluso como postre.

Budin de Manzana III.JPG Este budín liviano y bajo en calorías, aporta proteínas y grasas saludables del huevo y del yogurt.

Es oportuno recordar que los budines deben conservarse en sitios frescos. También se pueden congelar. Al retirarlos del horno, se deben pasar a rejilla para su enfriado hasta que alcancen una temperatura ambiente. Luego se pueden envolver en papel film para evitar que se sequen. En la heladera pueden conservarse hasta siete días. Si se congelan, conviene que la masa este aun tibia en el momento de envolverla, luego guardar rápidamente en freezer hasta dos meses, para que mantenga la humedad. Para utilizarlos, siempre hay que descongelarla en la heladera.

Receta: torta invertida de manzana sin harina ni horno

Otra alternativa al budín de manzana es la de preparar una torta invertida de manzana sin harina ni horno:

Deberemos conseguir los siguientes ingredientes:

2 manzanas (roja y verde, o las que tengamos en casa).

(roja y verde, o las que tengamos en casa). 2 huevos.

½ taza de leche (puede ser animal o vegetal).

1 cucharada de stevia, edulcorante líquido o 3 cucharadas de miel.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 tazas de avena.

Para proceder a preparar esta torta invertida de manzana, deberemos cumplimentar la siguiente guía paso a paso: