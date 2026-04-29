Irresistible budín doble chocolate: cómo hacer esta receta exprés imperdible

No te pierdas esta exquisita receta : cómo cocinar un budín doble chocolate en simples pasos.

Sin dudas, el budín de chocolate es ideal para la merienda o bien como postre. La historia cuenta que el budín es un alimento inspirado en la cocina inglesa y estadounidense y, en este artículo, te ofrecemos una receta súper fácil para preparar un budín doble chocolate . Tomá nota: es para chuparse los dedos….

El budín doble chocolate también puede resultar una opción más que interesante en la mesa de las celebraciones, como por ejemplo en un cumpleaños. Y es que se trata de un postre simple de preparar . Por ello, aquí te entregamos una guía paso a paso para que lo puedas elaborar y darle un toque exquisito al postre dispuesto para un lindo festejo.

El budín doble chocolate también puede resultar una opción más que interesante en la mesa de las celebraciones, como por ejemplo en un cumpleaños.

Cómo cocinar un irresistible budín doble chocolate

Para preparar un exquisito budín doble chocolate, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

170 gramos de manteca.

240 gramos de azúcar.

3 huevos.

Esencia de vainilla.

280 gramos de harina 0000.

70 gramos de cacao amargo.

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

Media cucharadita de sal.

190 cc de leche.

50 gramos de chocolate blanco.

100 gramos de chocolate amargo.

Para la cobertura

350 gramos de queso crema firme.

150 gramos de crema de leche.

Esencia de vainilla.

50 gramos de azúcar impalpable.

150 gramos de galletitas.

La guía paso a paso para cocinar un exquisito budín doble chocolate

A la hora de cocinar este exquisito budín doble chocolate, deberemos considerar la siguiente guía paso a paso:

Para la preparación del budín:

Colocar la manteca pomada en un bol junto con el azúcar y la esencia de vainilla.

Batir hasta obtener un cremado.

Añadir los huevos de a uno, integrando bien cada vez.

Incorporación de secos

Tamizar la harina, el cacao, el bicarbonato y la sal.

Incorporar los secos intercalando con la leche.

Agregar por último los chocolates picados.

Cocción

Volcar la preparación en una budinera de 13x23 previamente enmantecada y enharinada.

Hornear durante 1 hora a 160° o hasta que al pinchar con un palito salga seco.

Cobertura y terminación

Batir el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla.

Agregar la crema de leche y batir hasta lograr una textura bien cremosa.

Romper las galletitas bien finas e incorporarlas a la preparación.

Cubrir el budín con la crema, incorporar galletitas partidas y terminar con rulos de chocolate por encima.

budín de bananas con chocolate.jpg El budín de chocolate es ideal para la merienda o bien como postre.

En el sitio Paulina Cocina, se incorpora una alternativa: el budín de chocolate con confites. Para prepararlo, recomiendan apuntar la siguiente guía paso a paso: