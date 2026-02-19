Budín económico de manzana y chocolate: receta fácil para salvar la merienda

Un budín clásico casero, rendidor y simple de preparar. Ideal para tener algo dulce sin gastar de más y acompañar mates o café.

Hay recetas que no fallan nunca . Las que aparecen cuando hay ganas de algo dulce, poco presupuesto y una cocina que pide acción. Este budín de manzana y chocolate entra directo en esa categoría: simple, rendidor y perfecto para la merienda, el desayuno o para llevar a una juntada improvisada.

Lo mejor de todo es que utiliza ingredientes básicos que suelen estar dando vueltas en casa. Nada raro, nada complicado. Solo ganas de batir un rato y prender el horno.

Un budín casero tiene ese poder : perfuma la cocina, invita a cortar una porción tibia y se convierte en excusa perfecta para el mate compartido. Esta versión combina la humedad natural de la manzana con el toque goloso del chocolate, logrando un equilibrio que funciona siempre.

Ideal para los mates en la costa del río, una tarde fría o simplemente para tener algo rico listo cuando pinta el antojo.

Ingredientes

60 g de manteca (puede reemplazarse por margarina)

150 g de azúcar

3 huevos

1 pizca de sal fina

Ralladura de medio limón

100 g de chocolate picado

2 manzanas peladas y ralladas

180 g de harina leudante

Desarrollo

Primero, colocar la manteca blanda en un bowl y batir hasta obtener una crema suave. Este paso es clave para lograr una textura aireada y pareja.

Sumar el azúcar y continuar batiendo hasta integrar bien. La mezcla debe volverse más clara y cremosa.

Separar las claras de las yemas. Incorporar las yemas de a una, sin dejar de batir, para que la preparación mantenga su estructura y quede bien emulsionada.

Agregar la pizca de sal, la ralladura de limón, el chocolate picado y las manzanas recién ralladas. Este último detalle es importante: si se rallan con anticipación pueden oxidarse y oscurecer la masa.

En otro recipiente, batir las claras a punto nieve. Este paso le dará aire y volumen al budín.

Incorporar a la mezcla la harina leudante junto con las claras batidas, alternando y mezclando con movimientos envolventes para no perder el aire incorporado.

Al horno

Volcar la preparación en un molde de budín inglés previamente enmantecado y enharinado.

Cocinar en horno moderado durante aproximadamente 45 minutos. Como siempre, el truco infalible es pinchar con un palillo: si sale seco, el budín está listo.

Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y, si hay ganas de darle un toque extra, espolvorear con azúcar impalpable por encima.

Un tip para variar la receta

Si no hay chocolate en casa, no pasa nada. Se puede reemplazar agregando una cucharada de cacao en polvo a la harina leudante. El resultado sigue siendo delicioso y mantiene ese espíritu económico y casero que hace tan querible a esta receta.

Un budín simple, rico y rendidor. De esos que desaparecen rápido de la mesa y que siempre conviene guardar en la libreta de recetas.

