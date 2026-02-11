La pasta frola de la abuela: la receta de este clásico en pocos pasos, ideal para la merienda

Esta preparación tradicional de la pastelería argentina, ideal para la merienda , requiere ingredientes simples y se elabora muy fácil. Todos los detalles.

De raíces europeas, la pasta frola se convirtió con el correr de los años en un clásico argentino . La variedad de rellenos que permite la consagraron como un gran acompañante del mate o café de la merienda y su receta sencilla la volvió parte de la pastelería casera. Hacerla desde la comodidad del hogar requiere pocos pasos e ingredientes simples.

Esta preparación tiene su origen en la cocina italiana . Con las oleadas migratorias a Sudamérica a fines del siglo XIX y comienzos del XX, los italianos llevaron su receta a países como Argentina y Uruguay , donde se adaptó a gustos e ingredientes locales como dulce de leche, batata o mermeladas, aunque el membrillo se transformó en su relleno estrella . Además, la rejilla superior que es su detalle distintivo es tanto estética como práctica: permite ventilar el relleno y mostrar su color.

La pasta frola es una invitación a la cocina doméstica : con pocos ingredientes y pasos simples, se obtiene un acompañante sabroso, aromático y con historia . Para esta receta serán necesarios los siguientes ingredientes :

2 tazas harina leudante

1 taza azúcar

1 pizca sal

2 huevos

Esencia de vainilla (a gusto)

Ralladura de limón o algún cítrico (a gusto)

250 gramos de dulce de membrillo o batata

100 gramos de manteca o margarina

Pasta Frola (1).jpg La pasta frola permite varios rellenos, aunque el membrillo es el más tradicional.

Paso a paso, cómo hacer pasta flora casera

Batir manteca con azúcar: en un bowl amplio, colocar la manteca y el azúcar. Batir con una cuchara de madera o con batidora a velocidad baja hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. La textura debe volverse más suave y algo esponjosa.

Incorporar huevos y aromatizantes: agregar los dos huevos uno a uno, mezclando bien después de cada incorporación. Añadir la esencia de vainilla y la ralladura de limón, que aportará un aroma fresco que contrastará muy bien con el dulce del relleno.

Añadir harina y sal: tamizar la harina leudante con la pizca de sal y agregarla en dos tandas a la mezcla anterior. Integrar con movimientos envolventes hasta formar una masa tierna y manejable. Se recomienda evitar el amasado en exceso. La idea es que quede una masa quebradiza, no elástica.

Dividir la masa: separar aproximadamente 1/3 de la masa para las tiras de la cobertura en rejilla. Envolver ambas porciones en film plástico y llevarlas a la heladera entre 50 minutos y una hora para que la masa se afirme y sea más fácil de estirar.

Forrar el molde: tomar la porción más grande de masa y, sobre una superficie enharinada, estirarla con un palo de amasar hasta obtener un disco que cubra el molde con un borde de entre uno y dos centímetros. Enrollar la masa en el palo o doblarla suavemente y colocarla sobre el molde, presionando para que se adapte bien al fondo y los bordes. Recortar el exceso y nivelar los bordes.

pasta frola 4 (1).jpeg La pasta frola se caracteriza por su clásico enrejado de masa.

Preparar el relleno: si el dulce de membrillo o batata viene en bloque, cortarlo en cubos y colocarlo en una cacerola con unas cucharadas de agua. Calentar a fuego bajo y, con cuchara de madera, disolver hasta obtener una pasta homogénea y manejable. Si se prefiere una textura más rústica, se puede cortarlo en láminas finas y colocarlas superpuestas.

Rellenar la tarta: verter la pasta de membrillo o batata sobre la base de masa y distribuir de manera uniforme, dejando un pequeño margen en el borde para que las tiras puedan sellarse.

Hacer las tiras y formar la rejilla: con la porción reservada, estirar la masa y cortarla en tiras de entre un centímetro y un centímetro y medio de ancho. Colocarlas en sentido horizontal sobre el relleno y luego entrecruzarlas con tiras en sentido vertical formando la clásica rejilla de la pasta frola. Presionar ligeramente los extremos para sellarlas al borde.

Cocción: llevar la pasta frola al horno precalentado a 180° y hornear a fuego mínimo por entre 25 y 35 minutos, o hasta que la masa esté dorada y firme. El tiempo puede variar según el horno, por lo que se aconseja vigilar a partir de los 25 minutos.

Enfriado y desmoldado: retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla. La pasta frola gana consistencia al enfriarse. Desmoldar con cuidado cuando esté templada o fría.