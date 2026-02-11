Escándalo: denuncian a un "telo" por colgarse cuatro veces de la luz y el EPEN va a la Justicia

La empresa de energía detectó 1.500 conexiones en una localidad y denunció a un motel que se reconectó cuatro veces tras los cortes. Dónde está ubicado.

Una localidad de la provincia de Neuquén volvió a quedar en el centro de la escena por un dato que generó sorpresa , malestar y risas: un hotel alojamiento , más conocido como "un telo " fue denunciado penalmente por conectarse de manera ilegal al servicio eléctrico en reiteradas oportunidades.

La información fue confirmada a LM Neuquén por el jefe del servicio eléctrico local del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) , Jorge Huaiquil, quien reveló que el establecimiento -ubicado sobre la ruta camino a Neuquén- se reconectó cuatro veces tras los cortes realizados por el organismo.

El caso ocurrió en Centenario, y el jefe del servicio se refirió al hecho. "Es la cuarta ve que pasa esto, la idea es que esto vaya ahora a la justicia", dijo Huaiquil, el referetness de los operarios que hizo un relevamiento con cuadrillas por toda la ciudad.

“Hay un reiterativo en el enganche, es un motel que está sobre la ruta camino a Neuquén, estamos haciendo hoy la denuncia para que inicie la causa penal”, había indicado antes a Red Social Radio.

Motel Centenario Un telo de Centenario se quedó sin luz. ¿Y ahora?

En Centenario funcionan dos hoteles alojamiento en la Ruta 7, pero el funcionario evitó precisar cuál de ellos es el denunciado. Sin embargo, este diario pudo comprobar que se trata del Motel Kafka, al lado del barrio cerrado La Comarca, en el ejido de Centenario.

Más allá del telo: 1.500 colgados detectados en Centenario

El caso del motel se enmarca en un relevamiento más amplio que el EPEN viene realizando desde agosto del año pasado en la ciudad. Según detalló Huaiquil, ya tienen identificadas 1.500 conexiones clandestinas.

“Desde agosto del año pasado tenemos relevados a todos los clandestinos, se cortaron alrededor de 500 en octubre y se regularizaron 200, seguimos trabajando con eso, los tenemos detectados y todas las semanas vamos cortando y vemos que tienen comercios, cero kilómetros”, afirmó.

EPEN- servicio- eléctrico- electricidad-4- Centenario.jpg El EPEN en Centenario realiza una ardua tarea de inspecciones a los colgados de la luz. Omar Novoa

El jefe del servicio eléctrico aclaró que esa cifra no incluye las tomas irregulares, ya que en esos casos directamente no existe una línea formal instalada.

Huaiquil remarcó que el enganche ilegal constituye un delito. Si bien en la mayoría de los casos se aplica una multa y se invita a regularizar el servicio, la reiteración en el motel motivó el avance hacia una denuncia penal.

El dato no es menor al tiempo que la empresa estatal avanza en cortes semanales y regularizaciones, el caso del hotel alojamiento se convirtió en el ejemplo más visible de reincidencia de los que se cuelgan a la luz.

Recambio LED y trabajos en barrios

En paralelo al control de conexiones clandestinas, las cuadrillas del EPEN trabajan en el recambio de luminarias LED en distintos sectores de Centenario. Actualmente las tareas se concentran en el Barrio Procrear y en Fuentealba y Manzanas 1000. La próxima semana continuarán por la meseta y luego por la Zona Sur, Fulciniti y Tierra Mansa. “Tenemos Lobrecich para hacer y la zona de balneario también”, indicó Huaiquil.

El operativo contra los colgados sigue en marcha y el caso del "telo", más allá de las bromas, marca un antecedente que podría abrir la puerta a más denuncias en la ciudad.