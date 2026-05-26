La UNCo empezó a votar y define quién conducirá hasta 2030: qué se elige y los horarios

Más de 37 mil personas están habilitadas para participar de una elección clave para el futuro institucional de la universidad.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) puso en marcha una elección decisiva para renovar sus principales autoridades y definir el rumbo institucional de los próximos años. La comunidad universitaria comenzó a participar de un proceso que involucra a todos los claustros y que marcará el cierre de una etapa de gestión para abrir una nueva conducción.

La votación general comenzó este martes 26 de mayo y continuará este miércoles 27, de 10 a 20, en las unidades académicas habilitadas. En total, son 37.756 las personas empadronadas entre docentes, no docentes, graduados y estudiantes que podrán elegir rector, vicerrector, decanos, vicedecanos y representantes en los órganos de gobierno universitario.

La elección central tiene dos fórmulas en competencia para conducir la UNCo durante el período 2026-2030. Por la lista N° 1, Futuro UNCo, se presentan Christian Lopes como candidato a rector y Lorena Higuera como candidata a vicerrectora. Por la lista N° 2, Impulsar la UNCo, compiten Carlos Espinosa para el rectorado y Ana Basset para el vicerrectorado.

Una elección que renueva toda la estructura universitaria

Los comicios no solo definirán quién reemplazará a Beatriz Gentile al frente del rectorado. También se renovarán las autoridades de las 17 unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue, además de los consejos directivos de cada facultad y los representantes ante el Consejo Superior.

En cada unidad académica se elegirán decanas y decanos, junto a sus respectivos vices. A su vez, se votará la integración de los consejos directivos, que están compuestos por 16 miembros, y se renovarán 40 lugares del Consejo Superior en representación de los distintos claustros.

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La elección se desarrolla con Boleta Única de Papel, una modalidad que concentra en una sola boleta las opciones disponibles para cada categoría. Según el cronograma electoral, las unidades académicas con sistema semipresencial ya votaron el 23 de mayo, entre las 10 y las 17, mientras que el resto lo hace durante las jornadas de este martes y miércoles.

Dónde hay competencia y dónde se presentó una sola lista

En la mayoría de las unidades académicas se presentó una sola lista para los decanatos. Ese escenario se repite en Humanidades, Informática, Ciencias Agrarias, Economía y Administración, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Psicología, Ciencias Médicas, Ciencias Marinas, el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes, el Centro Regional Universitario Bariloche y el Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur.

En cambio, hay competencia entre dos listas en las facultades de Lenguas, Derecho y Ciencias Sociales, Turismo, Ciencias y Tecnología de los Alimentos y el Centro Regional Universitario Zapala. La Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud es la que presenta el escenario más amplio, con tres propuestas electorales.

La Junta Electoral fue la encargada de recibir y revisar la documentación presentada por las listas. Ese trabajo se realizó en la sede del Consejo Superior y estuvo a cargo de Victoria Alfonso, en el marco del calendario fijado para la renovación de autoridades.

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Tres unidades elegirán decano por primera vez

Uno de los datos destacados de esta elección es que, por primera vez, se elegirán decanas o decanos en tres unidades académicas creadas a partir de la última reforma estatutaria aprobada por la Asamblea Universitaria de 2024.

Se trata de la Facultad de Ciencias Marinas, el Centro Universitario Regional Zapala y el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes. La incorporación de estas unidades al esquema electoral marca un cambio importante en la organización institucional de la UNCo y amplía la representación dentro del gobierno universitario.

Con la apertura de las urnas, la Universidad Nacional del Comahue transita una elección que involucra a miles de integrantes de su comunidad y que definirá la conducción de una de las instituciones educativas más importantes de la Patagonia. El resultado final determinará quiénes asumirán la responsabilidad de conducir la universidad durante los próximos cuatro años.