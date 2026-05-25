Locro, baile y feria: la grilla para este 25 de mayo en el Parque Jaime de Nevares

Este lunes la jornada se extenderá todo el día, desde el mediodía y hasta después del anochecer. Habrá diversos artistas y grupos musicales.

El Parque Jaime de Nevares continúa siendo escenario de la tradición este lunes 25 de mayo, en un fin de semana largo patrio. Para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, bandas de música popular, ballets tradicionalistas y cocineros se reúnen para agasajar a los vecinos de Neuquén capital con una jornada patria.

La ciudad se vistió de celeste y blanco durante un fin de semana histórico. Vecinos, vecinas y turistas disfrutaron de espectáculos folclóricos, la gastronomía típica de "Confluencia de Sabores" y una feria especial de "Neuquén Emprende". La gran vigilia del 25 de Mayo contó con un show de mapping interactivo, peña en vivo y la entonación de los himnos junto a la banda del Ejército.

Con el montaje de un gran Cabildo vivo e interactivo, la ciudad vivió una emotiva vigilia y una jornada patria repleta de música, danzas y platos típicos.

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La propuesta combinó los espectáculos culturales con la economía local, sumando una nueva edición de Neuquén Emprende, que contó con la participación de 150 emprendedores locales con productos alusivos a la fecha y el festival gastronómico Confluencia de Sabores, organizado junto a la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén.

“Estamos llevando adelante un sentir de la patria distinto. Para nosotros es muy importante vivir estos dos días, porque Neuquén es un pedacito de esta patria y poder vivirla todos juntos es fundamental, porque la patria es una construcción colectiva que se vive todos los días”, expresó María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete, durante la vigilia.

Las actividades comenzaron con una gran peña folclórica y espectáculos musicales desde la tarde. El gran atractivo de la noche del 24 de mayo fue el Cabildo montado en el parque, que ofreció una muestra inmersiva y proyecciones de mapping con imágenes patrias.

En tanto, este lunes los festejos comenzarán a las 10 de la mañana con el acto protocolar, el tradicional chocolate caliente y pastelitos.

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"Vivimos la vigilia del 25 de Mayo a partir de las 11 de la noche con un espectáculo de mapping en el Cabildo. Pasaron muchos neuquinos y neuquinas porque al Cabildo se puede ingresar y es interactivo. A las 12 de la noche todos vamos a cantar el himno junto a la banda del Ejército", agregó la funcionaria durante la previa.

La música de la vigilia estuvo a cargo de destacados artistas como Estefanía Arias, Dúo Acuña, Samanta Juncos y Las Sureras, coronando la medianoche con la interpretación de los himnos Nacional y Provincial por parte de la Banda Militar "Fortín Confluencia" del Batallón de Ingenieros de Montaña VI.

En paralelo, el parque se llenó de propuestas gastronómicas y emprendedores: “Tenemos 150 emprendedores y emprendedoras y todos los espectáculos desde primera hora de la tarde que son de neuquinos y neuquinas”, resaltó Pasqualini.

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El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, detalló la gran apuesta gastronómica será este lunes con la elaboración de locros en tres versiones: clásico, vegano y sin TACC (libre de gluten), cocinados en vivo por reconocidos chefs de la región como Carlo Puricelli, Emanuel Cusinier, René Cid, Sebastián Caliva, Candela Pedernera y Fabiana Alsogaray.

“La sorpresa siempre es gastronómica. Venimos con Confluencia de Sabores y la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén en una temática patria”, expresó Cayol quien destacó que todos los foodtrucks presentarán propuestas relacionadas con la fecha patria durante todo el fin de semana largo.

Por último, resaltó que las propuestas culturales en el Cabildo continuarán durante la tarde del 25 junto con la posibilidad de llegar al Parque Jaime de Nevares en los nuevo colectivos eléctricos.

Además del entretenimiento, el municipio y la provincia dispusieron de importantes servicios para la comunidad. Se instalaron los dispositivos Autovac y Autocan en el estacionamiento de la Legislatura para la vacunación de vecinos y mascotas. Además, el dispositivo de Atención Sanitaria organizado por el Ministerio de Salud de la Provincia, estuvo presente con el Odontomóvil, el Mamomóvil, testeos rápidos de VIH y sífilis, y un área de consultas médicas generales.

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La actividad inició este domingo 24 por la tarde, mientras que este lunes la jornada se extenderá todo el día, desde el mediodía y hasta después del anochecer. La entrada es libre y gratuita, y congrega a los vecinos de toda la ciudad en un punto cada vez más concurrido de Santa Genoveva.

La plaza, ubicada en la esquina de Illia y Alderete, cuenta con un escenario, foodtrucks y actividades infantiles, como en cada una de las ediciones de Neuquén Emprende.

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A continuación, la agenda de actividades para no perderse ningún espectáculo.

25 de mayo

12:45H.

Taller Municipal de folklore de adultos mayores:

Ruth Callicul, Gabriela Hernández

y Benjamín Córdoba.

14H.

Amistad Limay - Banda

14:45H.

Ballet Luz del Sur: Javier Ceballos.

15H.

Agrupación Nueva Generación.

15:30H.

Grupo de Danza Tradición Viva.

16H.

Presentación taller de Folklore: Claudia Rubilar

Heluney noche Víctor Villegas

17H.

Presentación taller de música de Jorge Guanque

18H.

Compañía Escuela Municipal de Folklore:

Alexis Catalán

19H.

En Clave Sureña - Banda

19.45H.

Huellas de mi tierra: Denis Epulef

20.15H.

El amparo - Banda

20:45H.

Agrupación Ruca Rahue: Laura Neira

21.15H.

Gabriel y la juntada - Banda