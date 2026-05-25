Horóscopo del lunes 25 de mayo: qué le espera a cada signo en amor, trabajo y salud

Un lunes feriado con alta intensidad astral: el Sol en Géminis acelera la mente y la Luna en Libra potencia los vínculos. Los astros tienen mucho para decir hoy.

El lunes 25 de mayo llega como feriado patrio y con una configuración astral de alto voltaje. El panorama celeste dibuja una alineación de alta vibración intelectual y social, con un gran trígono de aire integrado por el Sol en Géminis, Plutón en Acuario y la Luna en Libra, aspecto que estimula la agilidad mental, acelera los flujos de comunicación y propicia un terreno fértil para el intercambio de ideas innovadoras.

La influencia de los signos de aire sigue marcando la pauta, lo que significa que la comunicación, los acuerdos verbales y la agilidad para resolver imprevistos serán las herramientas más poderosas del día. Un lunes ideal para aprovechar el descanso con conversaciones pendientes, decisiones postergadas y reconexión con quienes importan. Vanguardia

Con el Sol transitando por el versátil signo de Géminis, la mente estará rápida, aunque el cosmos exigirá pasar de las palabras a la acción real. Este es el horóscopo de hoy para los doce signos del zodíaco.

Horóscopo del lunes 25 de mayo: las predicciones para cada signo del zodíaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La jornada se presenta activa y cargada de dinamismo, devolviendo el entusiasmo por entablar conversaciones constructivas y reactivar los círculos sociales. En el trabajo, un negocio que venía estancado encuentra hoy el impulso para desbloquearse, aunque conviene evitar gastos impulsivos a mitad de semana. En amor, la clave es escuchar más y reaccionar menos: ceder el control puede traer sorpresas muy positivas. En salud, canalizá la adrenalina a través del deporte para evitar que el estrés se instale en el cuello y los hombros.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Como buen signo de tierra, el foco estará puesto en el disfrute de los placeres sencillos: el calor del hogar, la buena comida y la estabilidad afectiva. En el trabajo, es una jornada excelente para buscar asesoramiento, avanzar en acuerdos o asociarse con alguien que comparta tus valores: la estabilidad financiera empieza a consolidarse. En amor, la conexión íntima tiene una profundidad especial hoy. En salud, prestá atención al sistema digestivo y regalate momentos de silencio genuino.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Estás en tu temporada de cumpleaños y el Sol te regala un magnetismo irresistible. Los vínculos se tiñen de frescura y complicidad intelectual. En el trabajo, tenés la palabra justa para convencer a jefes o clientes: las negociaciones y presentaciones del día están especialmente favorecidas. En amor, si estás soltero, es un día ideal para conocer gente nueva en contextos relajados. En salud, tu mente irá a mil por hora: para evitar el insomnio, dejá las pantallas antes de dormir.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Día de alta sensibilidad y conexión familiar. Te sentirás en tu elemento organizando o participando de reuniones hogareñas; en el amor, la ternura estará a flor de piel, ideal para mimar a tu pareja o estrechar lazos con quienes más querés. En el trabajo, los proyectos creativos que sembraste empiezan a dar frutos visibles. En salud, buen momento para limpiar espacios y energías: desconectate de entornos que te generen desgaste innecesario.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Esta semana Leo va a preferir la intimidad del hogar antes que la exposición social, sintiendo la necesidad de refugiarse en sus seres queridos y tener charlas profundas que sanen viejas heridas. En el trabajo, se prevén cierres exitosos o la culminación de proyectos que venían en marcha: la economía se mantiene estable. En amor, tu presencia será el centro de atención en cualquier reunión social o comunitaria de este lunes feriado. En salud, cuidá la garganta y expresá lo que sentís de manera constructiva.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las palabras tendrán un peso enorme hoy. El consejo astral es usar esa claridad para construir puentes en la pareja y no para marcar errores del pasado. En el trabajo, es un período excelente para negociar, cobrar dinero atrasado o planificar una inversión importante. En amor, bajá un poco el nivel de autoexigencia y dejate sorprender. En salud, la tensión puede acumularse en la espalda baja: una caminata al aire libre o contacto con la naturaleza hace la diferencia.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Arrancás con la Luna en tu propio signo, dándote un subidón de carisma y energía social. En amor, el día está especialmente favorecido para los vínculos: todo fluye con naturalidad y armonía. En el trabajo, las noticias sobre trámites o respuestas laborales pendientes serán favorables. En salud, te vas a sentir con buena energía vital: aprovechá para renovarte, empezar algún tratamiento de cuidado personal o simplemente regalarte un mimo merecido.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intuición y el magnetismo de Escorpio estarán potenciados al máximo esta semana. En el amor, la vulnerabilidad será la mayor fortaleza; en el trabajo, conviene planificar los próximos movimientos económicos con total discreción, sin ventilar proyectos antes de que estén firmados. En salud, se avecina un renacimiento energético importante: aprovechá para limpiar ambientes y liberarte de todo lo que ya no suma.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Con la carta de La Rueda de la Fortuna acompañando la semana, la energía laboral se mueve rápido y pueden surgir propuestas inesperadas: estate atento al teléfono y al mail. En amor, la aventura compartida y el humor son el idioma del vínculo hoy: proponé algo diferente y disfrutalo sin culpa. En salud, el movimiento al aire libre es la medicina natural de Sagitario y este lunes feriado no hay excusa para evitarlo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los superiores o clientes están observando el rendimiento de Capricornio esta semana: es un momento clave para demostrar liderazgo y capacidad organizativa. En amor, el domingo cerrará el mes con mucha claridad sobre lo que querés para tu futuro afectivo; hoy es un buen día para empezar a escuchar esas señales internas. En salud, no cargues mochilas que no te pertenecen: delegar será fundamental para no terminar la semana agotado.

[LINK: signos más compatibles]

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El día presentará propuestas fuera de lo común, conceptos disruptivos y vínculos humanos altamente estimulantes para el intelecto de Acuario. En el trabajo, el esfuerzo empieza a ser visibilizado y aplaudido: buen momento para liderar equipos o presentar proyectos de gran alcance. En amor, buscás conectar desde la libertad y el intelecto. En salud, la claridad mental está en su punto más alto: aprovechá para escribir metas y trazar objetivos para el mes que viene.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se manifiesta una interesante combinación entre la aguda sensibilidad de Piscis y una notable agilidad mental. La necesidad de consolidar lazos afectivos genuinos se verá guiada por intuiciones muy claras que ayudarán a disipar cualquier rastro de nostalgia. En el trabajo, la intuición para los negocios estará sumamente afilada: confiá en esa voz interna. En salud, si sentís que un ambiente o una persona te drena la energía, hacete caso y retírate a tiempo sin culpa.