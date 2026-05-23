Feriado del 25 de Mayo en la ciudad Neuquén: cómo funcionarán los servicios

La Municipalidad capitalina organizó un dispositivo especial en ocasión de la fiesta patria. Los detalles de cada una de las prestaciones.

Con motivo del feriado por el Día de la Revolución de Mayo , la Municipalidad de Neuquén informó cómo funcionarán los distintos servicios el lunes 25 de mayo.

La recolección de residuos se prestará con normalidad durante toda la jornada, mientras que el transporte público funcionará con frecuencia de domingo y feriado.

Por otro lado, el Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM) no tendrá funcionamiento y los centros de transferencia permanecerán cerrados.

En cuanto a los cementerios municipales, tanto el Central ubicado en calle Córdoba 635 como el de el barrio El Progreso, en Abraham 2.201, estarán abiertos de 9 a 19.

La Línea 147 atenderá de 8 a 15, y se podrá llamar durante las 24 horas a la Línea 103 de Protección Civil.

Turismo, abierto

Además, las oficinas de turismo permanecerán abiertas durante el fin de semana largo y se desarrollarán actividades guiadas para vecinos y turistas. La oficina del centro y la ubicada en la ETON atenderán de 8 a 20, mientras que la oficina del puente abrirá de 8 a 19 y la del balneario Gustavo Fahler funcionará de 8.30 a 19.

Por último, la subsecretaría de las Mujeres informó que habrá guardias para consultas ante situaciones de riesgo por violencia de género y podrán comunicarse de 10 a 13 con las áreas: legal al 299-5121506 y psico social al 299-5940202.

Festejos por el 25 de Mayo

Por otra parte, Neuquén tiene todo listo para vivir un fin de semana repleto de tradiciones típicas argentinas de la mano de “Patria Capital” en el Parque Jaime de Nevares.

Habrá espectáculos folclóricos, una nueva edición de Neuquén Emprende con la participación de 150 emprendedores y Confluencia de Sabores, con propuestas gastronómicas tradicionales.

Niños y jóvenes de la escuela Ayelén, de Cuenca XV, bailaron el Pericón Nacional para cerrar la celebración. (Agustin Martinez)

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, resaltó que “vamos a tener un fin de semana con mucha actividad”.

Señaló que este domingo 24 de mayo, a partir de las 12, estarán el Autovac y el Autocan en el estacionamiento de la Legislatura para que vecinos y vecinas puedan vacunarse, al igual que los animales no humanos.

Mientras que desde las 18, el parque Jaime de Nevares contará con 150 emprendedores que ofrecerán productos alusivos a la fecha patria, entre ellos decoración, indumentaria y artesanías.

También habrá food trucks y espectáculos folclóricos.

“Vamos a vivir la vigilia con una gran peña. A las 12 de la noche se cantarán los himnos. También habrá un cabildo que será como una muestra inmersiva”, adelantó Pasqualini.

Durante la noche del domingo se presentarán Estefanía Arias, Dúo Acuña, Samanta Juncos y Las Sureras, acompañados por intervenciones de mapping y la tradicional presentación musical de la Banda Militar Fortín Confluencia del Batallón de Ingenieros de Montaña VI, para cerrar a las 00 con los himnos.

Por su parte, el 25 de Mayo, desde las 10 de la mañana, se realizará el acto protocolar con chocolate y pastelitos.

A lo largo de toda la jornada se presentarán talleres municipales, agrupaciones folklóricas, compañías de baile y bandas en vivo como Amistad Limay, En Clave Sureña, El Amparo y Gabriel y La Juntada, sumando música y danza a una verdadera fiesta popular.

A las 12 comenzará la venta de tres tipos de locro: tradicional, veggie y sin gluten.

La elaboración de este plato típico argentino estará a cargo de reconocidos chefs de la región, entre ellos Carlo Puricelli, Emanuel Cusinier, René Cid, Sebastián Caliva y Candela Pedernera, quien además ofrecerá una opción vegana.