La Guardia Civil detuvo al responsable en un predio rural de Toledo. Las pericias científicas hallaron microchips y perdigones incrustados en los restos óseos.

Mató a cinco perros disparándoles con una escopeta y los enterró bajo toneladas de estiércol.

Un hombre fue detenido como presunto autor del asesinato a escopetazos de cinco perros , cuyos cadáveres ocultó bajo toneladas de estiércol dentro de una propiedad rural ubicada en la provincia de Toledo, España . El arresto fue realizado por agentes de la patrulla de Protección de la Naturaleza de Illescas (Pacprona) en un campo situado en la zona norte de la comarca de La Sagra.

El sospechoso enfrenta acusaciones formales por tres delitos de maltrato animal y un delito de amenazas tras determinarse el uso de un arma de fuego para las ejecuciones.

Las autoridades se vieron obligadas a intervenir luego de recibir una serie de denuncias por parte de los dueños de los animales, quienes reportaron la desaparición de sus mascotas dos años antes de que los encontraran.

Durante la inspección del terreno, detectaron los restos óseos de cuatro de los perros enterrados en diferentes puntos del predio. Los análisis posteriores confirmaron que los cadáveres permanecieron sepultados deliberadamente debajo de grandes cúmulos de desechos orgánicos acumulados en el lugar.

El hallazgo forense de los restos y los peritajes de ADN

Los agentes especializados localizaron y recuperaron una sección parcial de un cráneo canino que presentaba múltiples perdigones incrustados en la estructura ósea, además de una lesión interna compatible con la trayectoria de los disparos de escopeta.

Además, en las excavaciones los peritos extrajeron los dispositivos electrónicos de identificación (microchips) pertenecientes a dos de los animales, gracias a los cuales pudieron verificar la identidad de las víctimas de forma inmediata.

¡Mata a balazos a cinco perros!



Le impondrán como máximo una pena de dos años y no entrará en prisión. Este criminal solo merece pudrirse entre rejas.



El hombre, seguramente cazador, acabó con la vida de dos pastores alemanes, dos huskies y un mestizo disparando con una… pic.twitter.com/q2VWfuUwml — PACMA (@PartidoPACMA) July 8, 2026

Las determinaciones científicas practicadas por el personal policial concluyeron que los cinco animales fueron abatidos con disparos directos de escopeta de caza aproximadamente dos años antes del operativo de rescate de los restos.

Las autoridades detallaron que las víctimas correspondían a dos ejemplares de la raza Pastor Alemán, dos de raza Husky Siberiano y un perro mestizo. Cuatro de los cinco canes figuraban con registros activos de búsqueda en las dependencias policiales debido a las presentaciones judiciales efectuadas por sus dueños.

Los efectivos de la Guardia Civil procedieron al secuestro preventivo de tres escopetas, un rifle, una carabina y una pistola, que contaban con las documentaciones regulatorias correspondientes y las licencias de uso vigentes.

Los cargos que afronta el acusado de matar a los perros

El acusado afronta cargos penales específicos y solicitudes de condena que incluyen castigos de hasta dos años de prisión según las normativas relacionadas con la protección animal.

Los procesos judiciales prevén además la inhabilitación especial para la tenencia de cualquier tipo de animales, así como la prohibición total para el ejercicio de profesiones, oficios o actividades de índole comercial que mantengan relación directa con seres vivos.

El imputado también se expone a la privación del derecho al porte y tenencia de armas por un período de hasta cinco años.

La Guardia Civil emitió un comunicado institucional donde ratificó los alcances del Código Penal vigente, respecto a las conductas delictivas contra los animales domésticos.