Dealers ingeniosos: ofrecían droga disimulada en una preparación que les exigía mucho trabajo

Fueron atrapados en una plaza y los investigadores se vieron sorprendidos. Sin embargo, tras la pericia de rigor, comprobaron que lo incautado era marihuana.

Los dealers de El Bolsón disimulaban la droga de una forma muy elaborada.

Los dealers de la región apelan a distintas estrategias para no caer en manos de los sabuesos de las divisiones de Antinarcóticos de las fuerzas provinciales y federales. Uno de los procesos más curiosos se resolvió en los últimos días y tuvo como protagonistas a una mujer de 34 años, oriunda de Mendoza , y un hombre de 33 años, con domicilio en la vecina provincia de Río Negro.

La investigación que involucra a los dealers se remonta al 21 de enero de 2023, cuando personal de la Policía Federal realizaba una recorrida en una de las plazas de la localidad de El Bolsón y observó el movimiento denominado de pasamanos, es decir, intercambio de drogas por una suma de dinero.

En un primer momento, la pesquisa no motivó mayor sorpresa en cuanto a la modalidad porque es habitual que los dealers elijan un espacio público para ofrecer drogas como cocaína, marihuana y éxtasis, entre otras.

Lo particular del operativo se dio cuando los agentes decidieron avanzar con la identificación de los sospechosos y comprobar si efectivamente se encontraban comercializando estupefacientes.

La Policía Federal logró incautar una importante cantidad de droga en los domicilios de los sospechosos pero no surgieron otros elementos de relevancia.

Sorprendidos, al acercarse y demorar a los sospechosos, comprobaron que tenían cajas con brownies y chocolates. Sin embargo, a los interrogantes que se plantearon de manera inicial, siguió la confirmación de que se trataba de droga muy bien disimulada: la pericia estableció que se trataba de marihuana.

Brownies y chocolates con sabor a Cannabis

El resultado del análisis de los supuestos brownies y chocolates fue tan contundente que tanto la mujer como el hombre detenidos en El Bolsón fueron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa penal desandó un camino que se alargó en el tiempo y, días atrás, quedó definida ante el Tribunal Oral Federal de General Roca (TOF).

Los dos imputados se vieron beneficiados por un cambio en la calificación que impulsó el Ministerio Público Fiscal (MPF) y que tuvo relación no solo con los escasos elementos de prueba para adjudicarles el dolo en su conducta sino que la elaboración que ofrecían, disminuía mucho la concentración de THC de la marihuana. En este marco, fueron considerados autores de tenencia simple de estupefacientes.

En los espacios públicos de la región, se buscó identificar posibles dealers. Gentileza Policía Federal

Desde la defensa pública no hubo oposición a la posición adoptada por el MPF y se requirió que los dos imputados accedan a una probation.

Por su parte, la mujer y el hombre, de oficios estilista y elaborador de pastas artesanales, se mostraron de acuerdo con la propuesta de su defensora.

Deberán donar medio millón de pesos

A su turno, el juez unipersonal del TOF suscribió el acuerdo y precisó que el hombre deberá realizar una donación de 350 mil pesos y la mujer, $150 mil, que serán destinados a una residencia de adultos mayores de El Bolsón.

De forma paralela, por el plazo de un año, deberán cumplir distintas pautas de conducta.

La probation como alternativa a una condena

Durante el presente año, varios dealers llegaron a la etapa de juicio y pudieron acceder a la denominada suspensión del procedimiento penal a prueba, es decir, una probation. Uno de los que fue favorecido con el beneficio fue un hombre de Zapala, que había sido atrapado en la plaza España de esa ciudad.

El imputado contó con el asesoramiento de la defensa oficial y aceptó los términos acordados, que incluyeron la donación de 300 mil pesos a la cooperadora del hospital de Zapala. En tanto, se le impusieron pautas de conducta por el plazo de dos años.