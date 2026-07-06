De Jujuy a Centenario: una denuncia por estafa terminó con un allanamiento y secuestro de mercadería

Una denuncia por una presunta estafa radicada en la provincia de Jujuy derivó en un allanamiento realizado en la ciudad de Centenario , donde la Policía del Neuquén secuestró una importante cantidad de mercadería y demoró a una mujer que quedó vinculada a la investigación.

El procedimiento se concretó en un domicilio del barrio Trahun Hue , luego de una investigación iniciada a partir de la presentación realizada por una mujer jujeña. La medida fue ordenada por la Justicia con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y ejecutada por efectivos de la Comisaría Segunda de Neuquén junto con personal de la Oficina de Investigaciones Zona Sur Este . Según informó un comunicado de prensa de la Policía del Neuquén , la causa se originó por una presunta defraudación denunciada en la provincia del norte argentino.

Durante el allanamiento, los investigadores recuperaron una gran cantidad de elementos que estarían relacionados con la maniobra denunciada. Entre los bienes secuestrados había vajilla, cubiertos, termos, artículos térmicos, productos de blanquería, electrodomésticos, teléfonos celulares y documentación vinculada a envíos de mercadería. De acuerdo con lo publicado por Centenario Digital, se trata de un secuestro millonario en mercadería.

La investigación permitió establecer un nexo entre la denuncia radicada en Jujuy y el domicilio allanado en Centenario, motivo por el cual la Justicia autorizó la realización de la medida para avanzar con el esclarecimiento del caso. El operativo fue coordinado por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que interviene en la causa desde el inicio de la pesquisa.

Según detalló la Policía, además de los artículos recuperados, durante el procedimiento también fue incautada documentación relacionada con envíos de mercadería, elemento que ahora será incorporado al expediente para profundizar la investigación y reconstruir la presunta maniobra denunciada por la víctima.

Los bienes serán restituidos

El allanamiento se desarrolló sin incidentes y permitió asegurar todos los elementos encontrados en el inmueble para su posterior identificación. Una vez concluidas las actuaciones de rigor y verificadas las pertenencias, la Justicia resolvió que todos los bienes recuperados fueran restituidos a la mujer que había realizado la denuncia en Jujuy.

El caso refleja cómo una investigación iniciada a cientos de kilómetros de distancia terminó con un procedimiento judicial en la provincia de Neuquén. La intervención coordinada entre la Fiscalía y el personal policial permitió localizar el lugar donde se encontraban los elementos denunciados y avanzar con el recupero de la mercadería, mientras la causa continúa para determinar las responsabilidades correspondientes de la persona demorada.

Una mujer fue detenida

En el operativo también fue demorada una mujer mayor de edad, quien quedó supeditada a la causa judicial. De acuerdo con el comunicado de prensa de la Policía del Neuquén, por disposición de la Fiscalía será notificada de la imputación correspondiente en el marco de la investigación.

Finalizadas las actuaciones, la Justicia dispuso la restitución de todos los bienes recuperados a la denunciante, al considerar que correspondían a la mercadería reclamada en la causa.

Desde la fuerza provincial destacaron el trabajo investigativo que permitió seguir el rastro de los elementos denunciados hasta un domicilio de Centenario, donde finalmente se concretó el allanamiento. Por su parte, Centenario Digital señaló que el procedimiento fue consecuencia directa de la denuncia presentada en Jujuy y que la mujer involucrada continuará a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.