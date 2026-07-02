La Policía neuquina buscaba a una mujer y estaba detenida en otra ciudad por robar 183 mil dólares

Está acusada, junto a su pareja, de estafar a un hombre de 74 años de Bahía Blanca.

La mujer está acusada de robarle 183.000 dólares a un vecino de Bahía Blanca.

Una pareja neuquina fue detenida en las últimas horas en Bahía Blanca , acusados de cometer una estafa bajo la modalidad del “ cuento del tío ” en una maniobra que tuvo como víctima a un vecino de 76 años de la localidad bonaerense. Según la investigación, los sospechosos lograron que el hombre entregara un bolso con 183.000 dólares .

Los detenidos fueron identificados como Gabriela Noemí Such de 46 años y Luis Ramírez de 52 años , quienes quedaron imputados por el delito de estafa y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2.

Según la investigación a cargo de la DDI de Bahía Blanca , el hecho sucedió el 20 de abril pasado , al mediodía, en una vivienda ubicada en la primera cuadra de la calle Pueyrredón, a escasas cuadras de la sede policial.

De acuerdo a la denuncia, el damnificado recibió un llamado telefónico de una mujer que le habló con voz congestionada y se hizo pasar por su hija. La mujer le expresó que había recibido un llamado de un tal Marcos, que era empleado del Banco Nación y que le había informado que los dólares de una serie determinada serían sacados de circulación, ese mismo día antes de las 15 horas.

Las cámaras de monitoreo único identificaron al Toyota Corolla en el que se movilizaban los sospechosos.

La maniobra continuó cuando la supuesta hija le pidió al hombre que revise la serie de sus ahorros, luego le indicó que iba a pasar una persona de su confianza, identificada como Andrea Díaz, que pasaría por su domicilio a retirar el dinero y cambiarlo por billetes con validez.

La víctima colocó 183 mil dólares en un bolso y se lo entregó a la acusada

El damnificado, un hombre de 74 años, colocó sus ahorros en un bolso de tela de jean y se los entregó a la mujer que se presentó en el lugar. La suma total era de 183.000 dólares.

Las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM) y otros registros de videovigilancia fueron claves para reconstruir la maniobra y localizar a los sospechosos.

A partir del análisis de los registros se pudo identificar que la sospechosa se subió a un Toyota Corolla blanco estacionado a unos 300 metros de la vivienda del damnificado, el día de la maniobra ilícita. Allí la estaba esperando otro de los implicados, Luis Ramírez.

La Policía de Neuquén buscaba a la sospechosa pero ya estaba detenida en Bahía Blanca.

Las cámaras de Centro Único Monitoreo fueron claves

Los investigadores analizaron los movimientos previos y posteriores a la maniobra y concluyeron que el vehículo era manejado por José Ruis Ramírez, un hombre con domicilio en Neuquén y antecedentes policiales por este tipo de hechos.

Con esa información, la DDI de Bahía Blanca solicitó colaboración a la Brigada de Investigaciones de Neuquén, que realizó allanamientos en dos domicilios del lugar sin resultados positivos.

Sin embargo, el Centro Único de Monitoreo detectó nuevamente el ingreso del Toyota Corolla a Bahía Blanca, en horas de la mañana de ayer. De esa manera, se puso determinar que la pareja alquilaba una vivienda en la calle Moreno al 700 y se montó una guardia que permitió la detención de ambos sospechosos.

La policía detuvo al otro implicado neuquino, José Ramírez.

La policía montó una guardia afuera de la vivienda y detuvo a la pareja

Los agentes observaron a Ramírez acercarse al automóvil, mientras que Gabriela Noemí Such salió del inmueble lindante, siendo reconocida como la autora material del hecho. Ambos fueron aprehendidos en el lugar.

Además, se llevó adelante el secuestro del vehículo, 1,7 millones de pesos argentinos, un bolso de gamuza marrón, un par de lentes de sol utilizados durante la estafa, dos pen drive, tres teléfonos celulares cuyo contenido será analizado y documentación.

Toda la tecnología quedó bajo resguardo para pericias tecnológicas, mientras que la UFIJ nº2 continúa con las diligencias correspondientes. Los acusados Ramírez y Such permanecen detenidos bajo los cargos de estafa, a disposición de la Fiscalía.