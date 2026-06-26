Estafa con planes sociales: Alfredo Cury inaugura la maratón de impugnaciones para revisar las penas de los condenados

Este viernes se lleva adelante la primera audiencia de impugnación. Las partes acusadoras insistirán con la asociación ilícita.

El abogado Alfredo Cury intentó recusar al tribual porque no lo dejaron hablar al final de los alegatos del Ministerio Público Fiscal.

La Justicia de Neuquén dio a conocer las fechas previstas para las audiencias de impugnación en la causa por la estafa con planes sociales, que empiezan este viernes y podrían extenderse hasta el miércoles 8 de julio. Las defensas de los principales condenados por administración fraudulenta y un perjuicio al Estado superior a los 1200 millones de pesos presentarán su posición frente a la decisión del Tribunal.

Este proceso del juicio también permitirá que las partes acusadoras impugnen la decisión del tribunal, que resolvió absolver a los acusados del delito de asociación ilícita.

La Sala del Tribunal de Impugnación dispuso un cronograma para las audiencias entre los días 26 de junio y 8 de julio. Durante las jornadas, los ex funcionarios públicos condenados por desviar fondos públicos destinados al pago de ayudas sociales a los más necesitados podrán ejercer su derecho de solicitar la impugnación de las penas.

Este viernes 26 de junio está prevista la impugnación ordinaria presentada por el Dr. Alfredo Cury en carácter personal, como imputado. Y el sábado sería el turno de las partes acusadoras, tanto la Fiscalía de Estado como el Ministerio Público Fiscal, de contestar.

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (38) Sebastián Fariña Petersen

El lunes 29 de junio se realizará la impugnación ordinaria del Dr. Alfredo Cury, esta vez no como imputado sino en representación del imputado Ricardo Soiza. También en esa jornada está prevista la contestación de las partes acusadoras y la última palabra de la defensa de Soiza.

Para el martes 30 de junio está programada la impugnación ordinaria del Dr. Pablo Gutiérrez en representación de los imputados Siegenthaler, Resnik y Oviedo, también con contestación de las partes acusadoras y última palabra de la defensa.

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (24) Sebastián Fariña Petersen

El miércoles 1 de julio se realizará la impugnación ordinaria del imputado Luis María Gallo y el jueves 2 de julio se presentarán los defensores de el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca. En ambos casos también está prevista la respuesta del Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado, así como la última palabra de la defensa, en la misma jornada de impugnación.

El viernes 3 de julio será el turno de la impugnación presentada por las partes acusadoras. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Fiscalía de Estado buscarán insistir sobre una condena de asociación ilícita, por lo que impugnarán la decisión del tribunal, que absolvieron a los imputados por este delito.

SFP Juicio estafa planes sociales 2 (3) Sebastián Fariña Petersen

A partir del 4 de julio, el cronograma incluye la refutación de la impugnación de las partes acusadoras por parte de un primer grupo de imputados y sus defensas. Esta jornada continuará el lunes 6 de julio, con el segundo grupo de imputados y sus defensas.

Para el martes 7 de julio está previsto el tratamiento de las impugnaciones vinculadas exclusivamente a la sentencia de cesura y determinación de la pena, una jornada que podría extenderse hasta el 8 de julio, en caso de que surjan eventualidades.