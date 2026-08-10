La Provincia construirá un puente vehicular y peatonal en La Herradura de Plottier

La inversión provincial alcanza los 753 millones de pesos. La obra apunta a mejorar la conectividad, la seguridad vial y la integración urbana en uno de los sectores de mayor crecimiento de la ciudad.

El nuevo puente permitirá optimizar la circulación vehicular y peatonal sobre el brazo La Herradura.

El Gobierno de la Provincia adjudicó la construcción del puente vehicular y peatonal sobre el brazo La Herradura, en la ciudad de Plottier , una obra impulsada por la subsecretaría de Recursos Hídricos de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales que fortalecerá la conectividad urbana y mejorará las condiciones de circulación para vecinos y visitantes.

La ejecución fue adjudicada a la empresa Transervice Neuquén SRL , por un monto de 753.190.485 pesos , con un plazo de obra de 240 días corridos .

El nuevo puente permitirá optimizar la circulación vehicular y peatonal sobre el brazo La Herradura, brindando una solución de infraestructura largamente esperada para un sector que registra un importante crecimiento urbano y residencial . Además de mejorar la conectividad entre distintos barrios, la obra aportará mayor seguridad para peatones, ciclistas y automovilistas.

La contratación se concretó luego del correspondiente proceso licitatorio, en el que participaron empresas neuquinas y nacionales especializadas en obras de infraestructura. Tras el análisis técnico y económico de las ofertas presentadas, la propuesta de Transervice Neuquén SRL fue considerada la más conveniente para los intereses provinciales.

El proyecto será financiado con recursos del Fondo Hídrico Provincial y contempla un anticipo financiero del 20 por ciento, para facilitar el inicio de los trabajos, conforme a lo previsto por la Ley de Obras Públicas.

La construcción del puente forma parte del plan de infraestructura que impulsa el Gobierno provincial para acompañar el crecimiento de las localidades neuquinas con obras que mejoren la calidad de vida, fortalezcan la conectividad y promuevan un desarrollo urbano ordenado.

La obra se suma a las distintas intervenciones que la Provincia viene ejecutando en Plottier en materia de infraestructura hídrica, saneamiento y planificación territorial, con el objetivo de brindar soluciones de largo plazo para una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico en la provincia.

Con esta inversión, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo la infraestructura estratégica que acompaña el desarrollo de las comunidades, promoviendo ciudades más integradas, seguras y preparadas para su crecimiento futuro.