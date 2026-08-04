Se trepó a la cima del puente de Brooklyn, se tiró desnudo al río con un paracaídas improvisado y sobrevivió

Un sujeto de 44 años escaló la torre norte en Nueva York, desplegó banderas, se desnudó y cayó al agua. Fue rescatado con vida y enfrenta penas de prisión.

El hombre que se arrojó desde el puente de Brooklyn afronta cargos por imprudencia temerari y exhibicionismo público, entre otros.

Un hombre sobrevivió tras lanzarse completamente desnudo desde la cima del puente de Brooklyn, en Nueva York , sosteniendo una mochila sobre su cabeza como paracaídas improvisado . El sujeto, de 44 años, fue identificado por las autoridades policiales como Galymzhan Abaildayev, de nacionalidad kazaja.

El hecho se produjo el último domingo alrededor de las 14.30, hora local, en el sector de la estructura que corresponde al distrito de Manhattan . Numerosos peatones y automovilistas que transitaban por la zona observaron la secuencia y registraron las imágenes mediante las cámaras de sus teléfonos celulares.

Abaildayev trepó por los cables de suspensión hasta alcanzar la parte superior de la torre de soporte del viaducto, a una altura calculada en aproximadamente 85 metros sobre el East River . Antes de arrojarse al vacío, el hombre colocó varias banderas en la parte superior, entre ellas la de Kazajistán, junto a una manta con inscripciones de caracteres incoherentes.

Agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia de la Policía de Nueva York (NYPD) acudieron al lugar e intentaron persuadirlo para que descendiera por sus propios medios, pero no tuvieron éxito.

A 44-year-old man is facing a slew of charges after he jumped off the Brooklyn Bridge in New York naked on Sunday, August 2, and survived the fall. The man was seen holding an item above his head, which was described as a "makeshift parachute." The man was hospitalized but said… pic.twitter.com/QGdV7OyTqI — ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 3, 2026

Luego, el hombre se desnudó y saltó hacia el agua, donde fue rescatado por la Unidad Portuaria y trasladado de urgencia en ambulancia al hospital NYC Health + Hospitals Bellevue, donde quedó internado en condición estable y fuera de peligro.

Cómo fue el operativo de rescate tras arrojarse del puente

La secuencia comenzó cuando las fuerzas de seguridad recibieron la alerta por la presencia de un transeúnte no autorizado en el sector de la torre norte del puente de Brooklyn.

Minutos antes del salto, efectivos pertenecientes a la Unidad de Servicios de Emergencia de la Policía de Nueva York desplegaron un protocolo de contención e intentaron negociar de manera directa con el sujeto para que interrumpiera la acción y bajara de la estructura por la vía peatonal.

Según informaron fuentes policiales citadas por medios locales, Abaildayev mostró signos compatibles con una enfermedad mental durante el desarrollo del suceso.

Tras desprenderse de su vestimenta y arrojarse al agua sosteniendo una mochila sobre su cabeza para, supuestamente, amortiguar el descenso, el hombre impactó contra la superficie del East River.

Inmediatamente, efectivos de la Unidad Portuaria de la Policía de Nueva York se desplegaron en una embarcación sobre el río, lograron extraer al sujeto del agua y lo trasladaron hacia la costa, desde donde fue derivado al hospital Bellevue bajo custodia policial.

Qué cargos enfrente al hombre que se arrojó desde el puente de Brooklyn

La Policía de Nueva York formalizó la presentación de una serie de acusaciones penales contra Galymzhan Abaildayev al día siguiente del hecho, por las infracciones cometidas en la infraestructura pública de la ciudad.

Los delitos imputados por la fiscalía local comprenden imprudencia temeraria, realización de grafitis, exhibicionismo público o conducta obscena en público, allanamiento de morada y alteración del orden público.

A man had survived after scaling the Manhattan-side tower of the Brooklyn Bridge, planting flags, removing his clothes, and jumping into the East River on Sunday afternoon. The incident had prompted authorities to shut down the bridge, causing major traffic disruptions across… — Tomson (@TomsonWoo) August 3, 2026

La tipificación legal de mayor gravedad asignada al imputado corresponde al delito de imprudencia temeraria en segundo grado, encuadrado de forma específica en el artículo 120.20 del Código Penal del Estado de Nueva York. Esta figura legal se clasifica dentro de la categoría de delito menor de clase A en la jurisdicción norteamericana.

De acuerdo con el marco normativo vigente en ese estado, la acusación contempla una pena máxima de hasta 364 días de cárcel, el pago de multas de hasta 1.000 dólares estadounidenses, y la facultad judicial de imponer una sanción complementaria de tres años bajo el régimen de libertad condicional, combinada con la realización obligatoria de trabajos comunitarios.