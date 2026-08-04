Impacto en el caso de una influencer asesinada en vivo: capturaron al sospechoso de ejecutar los disparos

El arresto se produjo a más de un año del crimen de Valeria Márquez. El exnovio continúa prófugo y trascendieron audios de la víctima.

La influencer mexicana fue asesinada en su salón de estética en el estado de Jalisco.

A más de un año del crimen que conmovió a México , la investigación por la ejecución en vivo de la influencer Valeria Márquez dio un paso decisivo con la detención de un hombre señalado como presunto coautor material del hecho.

La Fiscalía del Estado de Jalisco anunció en un comunicado que el sábado 1 de agosto capturó a Iván Martín “N” , a quien acusa de haber participado activamente del ataque armado a sangre fría registrado el 13 de mayo de 2025. Así, la causa que permanecía bajo investigación sin detenciones materiales de relevancia desde hacía más de catorce meses.

Según el texto oficial, los involucrados en el hecho, entre los que presuntamente se encontraba Iván Martín “N”, utilizaron dos vehículos para la agresión : una motocicleta y un automóvil color blanco que los ayudó a escapar.

Esa maniobra pudo ser corroborada a través del monitoreo y seguimiento de las cámaras del C5 y dispositivos de videovigilancia particulares situados en la zona del ataque.

Posteriormente al arresto del sospechoso, las autoridades emitieron una orden de allanamiento en un domicilio de la colonia San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan.

La Fiscalía del Estado de Jalisco logró la captura del sospechoso de ejecutar los disparos que mataron a una influencer en México.

Durante la inspección en la vivienda, realizada entre la noche del operativo y la madrugada del día siguiente, el personal judicial y policial localizó dos armas de fuego —una de calibre .40 mm y otra de calibre .9 mm—, además de teléfonos celulares e identificaciones que fueron incorporados como evidencia clave al expediente.

Este lunes, a Iván Martín “N” se le formuló la imputación correspondiente a través del Juez Vigésimo de Control y Juicio Oral, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Partido Judicial, Miguel Ángel Galván Esparza.

Durante la audiencia, el acusado se reservó su derecho a declarar y se acogió al término constitucional a través de su defensa. Así, quedó a la espera de una nueva audiencia para resolver su vinculación. Mientras tanto, permanece bajo la medida de prisión preventiva oficiosa.

Quién era la influencer Valeria Márquez y cómo la asesinaron

Valeria Márquez fue asesinada a balazos dentro de su salón de estética ubicado en Zapopan, un suburbio de Guadalajara, mientras hacía una transmisión en vivo en sus redes. Coronada como Miss Rostro en 2021, mantenía una fuerte presencia en internet, donde contaba con más de 170 mil seguidores en las distintas redes sociales.

Tenía 23 años y, además de resaltar por su carisma, era conocida por su contenido referido al mundo de la belleza, los estilos de vida y el humor, algunos con casi 800 mil vistas.

La influencer mexicana fue asesinada en su salón de estética en el estado de Jalisco, México.

El recorte de la transmisión de su muerte contaba con audio al principio. Sin embargo, la joven parece silenciarla cuando ve ingresar a alguien al comercio.

Segundos después, de manera repentina, se toma el pecho y el abdomen, donde al parecer recibió el primer balazo. Luego, fue rematada con al menos dos disparos en su cabeza.

Márquez cayó desplomada sobre una mesa ensangrentada. En su mano izquierda conservaba el peluche que la acompañó en su trágico desenlace.

La hipótesis que vincula el crimen a un cártel mexicano

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el principal sospechoso del asesinato de la influencer es Francisco Álvarez, expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1″, líder de la célula de “Los Rs” vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue detenido recientemente.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pidió a su padre, el R1, que cometan el feminicidio”, afirmó García Harfuch en una conferencia de prensa que brindó el viernes.

Sobre la condición actual del acusado de encargar el crimen, el titular de la SSPC confirmó ante la prensa: “El hijo del R1 está libre y estamos en su búsqueda”.

Las advertencias y denuncias de la víctima que salieron a la luz

Antes de ser acribillada, la creadora de contenido dejó asentados los episodios de violencia psicológica y verbal a los que era sometida. “Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos, que una dama no anda de cama en cama y que yo era una de esas”, manifestó en audios que medios mexicanos atribuyeron a la influencer.

La referencia, según esas fuentes, era hacia su ex, Francisco Álvarez. “Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado, que yo no valía para presentarme con sus amigos, que cómo me iba a dar su apellido si yo ya estaba reciclada”, expresó.

“Y yo ahí toda pendeja creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes, su control y hasta sus celos estúpidos. Y todo para que al final me tratara como si fuera basura”, se lamentó.

Coronada como Miss Rostro en 2021, la influencer mantenía una fuerte presencia en internet.

Tras consumarse la ejecución en directo, los seguidores de la joven impulsaron una campaña en las plataformas para exigir avances en la causa judicial que tardó catorce meses en concretar la primera detención material.

Además, inundaron sus redes sociales con mensajes en los que solicitaban que la expareja de la influencer sea investigada, pues ella había publicado mensajes en las que advertía que temía por su vida y lo hacía responsable.

En esos canales digitales quedaron registradas las advertencias previas hechas por la propia víctima sobre el riesgo que corría. "Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘ex’. Y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mí familia, a esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad", escribió en uno de los mensajes viralizaron sus fans.