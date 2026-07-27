Sofi Gonet compartió una nueva desilusión amorosa: cuál fue la insólita excusa que recibió de su chico

Sofi Gonet reveló el insólito motivo por el que terminó su nuevo romance : "Me dio una explicación digna de un nene de siete años".

A siete meses de su mediática separación de Homero Pettinato, Sofi Gonet volvió a confiar en el amor. Sin embargo, la ilusión duró poco. La influencer compartió con sus seguidores el inesperado desenlace de la relación que había comenzado semanas atrás y sorprendió con una historia que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La creadora de contenido, que a fines de junio había contado que estaba conociendo a alguien y atravesando un buen momento personal, utilizó su cuenta de TikTok para relatar cómo terminó ese vínculo y cuál fue la insólita explicación que recibió por parte del hombre con el que estaba saliendo.

En el video, la ex participante de MasterChef Celebrity explicó que todo parecía marchar de la mejor manera durante las primeras semanas. Según relató, el hombre tenía actitudes que le transmitían confianza y compromiso desde el inicio del vínculo: "Venía haciendo buena letra, me invitaba a citas de día, nos vio mucha gente, lo último que se iba a cruzar por mi cabeza era el desenlace que tuvo todo esto", expresó al comenzar su descargo . Luego agregó: "Durante dos semanas fue atento, me escribía todos los días, se involucraba con mis proyectos, me quería ayudar con la mudanza, pero no hay que creerle a ninguno, mucho menos a los que hacen todo perfecto al principio".

Sofi Gonet confesó que tuvo una nueva decepción amorosa y que le fueron infiel: "Estaba teniendo unas citas bárbaras con un pibe durante dos semanas, pero me enteré de que estaba de novio con una piba de otra provincia. Los que se me acercan son todos mitómanos y buscafama". https://t.co/mALb3PFcjg pic.twitter.com/BIxnOrikwb — MDZ Online (@mdzol) July 21, 2026

El inesperado cambio de actitud que encendió las alarmas

La influencer contó que el giro en la historia ocurrió pocos días después de una de sus citas. Según explicó, todo cambió de un momento para otro sin ninguna discusión previa: "El martes tuvimos una cita y el jueves elimina mi contacto de WhatsApp y me deja de seguir en Instagram, pensé que me la había mandado y era mi culpa", recordó.

Ante esa situación, decidió escribirle para pedirle una explicación. La respuesta que recibió, según sus propias palabras, la dejó completamente desconcertada: "Le escribí preguntándole qué estaba haciendo y me dio una explicación digna de un nene de siete años, me empieza a decir que lo hackearon, que le estaban mandando mensajes de Estados Unidos diciéndole que no se meta conmigo, que alguien lo estaba amenazando", relató. Sobre ese argumento, Sofía fue tajante y explicó por qué nunca creyó esa versión: "Una cosa siniestra y retorcida porque mientras subía historias lo más tranquilo".

La verdad detrás del final del romance de La Reini

Con el paso de las horas, la situación terminó de aclararse cuando recibió un mensaje privado que cambió por completo el panorama: "Hasta que me escribió una chica para contarme que estaba de novio con una mujer de otra provincia, no sé qué se le cruzó por la cabeza, yo no quería más drama en mi vida, pero los mitómanos siguen apareciendo", aseguró.

Aunque decidió mantener en reserva la identidad del protagonista de la historia, también aprovechó para cuestionar las verdaderas intenciones de algunas personas que se acercan a ella: "No le voy a dar el lujo de decir quién era, porque los tipos buscan plata y fama, después dicen que las interesadas somos nosotras, pero no, los que se me acercan buscan plata y fama", criticó.

La reflexión de Sofi Gonet tras la experiencia

Lejos de mostrarse angustiada, la influencer aseguró que logró tomar distancia de la situación y quedarse con una enseñanza. En el cierre del video, dejó una reflexión que resumió su experiencia sentimental: "Por suerte no fue algo que haya escalado como para que yo salga lastimada, la verdad que me reí mucho de toda la situación, ¿no existe un tipo que se comporte decentemente?", concluyó.

El testimonio de Sofía Gonet no tardó en viralizarse en TikTok y otras redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al llamativo episodio y debatieron sobre las relaciones, las aplicaciones de mensajería y las excusas que pueden surgir cuando un vínculo termina de forma inesperada.