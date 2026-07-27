Diego Peretti cruzó con dureza a Samuel L. Jackson por sus dichos contra la Argentina

El actor argentino apuntó contra su par estadounidense luego de que tilde a la Argentina como "el país más racista del mundo".

Diego Peretti no anduvo con vueltas y no dudó en salir al cruce del histórico actor y productor de cine Samuel L Jackson tras afirmar que la Argentina es racista en medio de una gigantesca campaña anti-argentina que se distribuyó por distintas partes del mundo tras el Mundial 2026 . En una entrevista radial para el ciclo Desde el Respeto , que se emite por Vorterix, el conductor explotó con sus declaraciones contra el norteamericano.

Durante su aparición en el programa, el actor argentino sacó sus propias conclusiones sobre cómo habría llegado su par de Estados Unidos a la hipótesis de que Argentina es racista. "Agarra el celular y dice: 'Ay, no hay jugadores. Es el país más racista'", soltó.

Por otra parte, sumó duro contra el actor de Hollywood: "Lo oís hablar a Samuel Jackson y decís: 'Claro, es de una ignorancia supina lo que está diciendo'".

"Tenemos un presidente que dice cosas de extrema derecha"



Diego Peretti opinó sobre la campaña contra la Argentina, sostuvo que lo dicho por el actor Samuel Jackson "es de una ignorancia supina" y afirmó: "No se dan cuenta de que vienen de países monárquicos y racistas" pic.twitter.com/VeBwD7mIDM — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) July 24, 2026

"No es un país institucionalmente racista este, ni históricamente racista", contó, y más tarde agregó: "Los europeos tienen el tema de lo civilizatorio mucho más espeso que nosotros".

A su vez, dijo: "Nos juzgan desde un lugar en el que ellos creen que es racional y son repasionales porque no se dan cuenta que vienen de países monárquicos y racistas".