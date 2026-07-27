Mauro Icardi publicó las cifras millonarias que le reclamó Wanda Nara por el divorcio

El jugador de fútbol y actual novio de la China Suárez lanzó un fuerte posteo en las redes exponiendo reclamos de su ex. El avance de la Justicia según su relato.

Mauro Icardi continúa afrontando el proceso de divorcio con Wanda Nara en medio de un escándalo mediático que sigue levantando temperatura y no cesa. En las últimas horas el jugador de fútbol, que actualmente está en pareja con la China Suárez , expuso actualizaciones sobre las decisiones de la Justicia italiana que afronta el proceso que confirmará en los papeles la ruptura de la relación.

A través de sus historias de Instagram, el jugador le puso picante al caso y apuntó contra su ex con publicaciones que expusieron la suma millonaria de dinero que pidió la empresaria.

"Buongiorno Milano", saludó Icardi para luego contar detalles de los avances en la Justicia. "Por acá, todas buenas noticias. Hay una nueva resolución", contó a sus seguidores para darle paso a un detalle del pedido millonario.

"250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio", expuso Icardi sobre el pedido. Sin embargo, acto seguido contó: "La jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución".

Por otra parte, agregó: "Hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: LA DECLARARON INADMISIBLE. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos". Para cerrar, celebró: "Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Que bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia".

La provocación que había hecho Icardi para Wanda en las redes

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una serie de publicaciones desde Milán junto a la China Suárez, en medio de la disputa judicial que mantiene con Wanda Nara por el divorcio y la tenencia de sus hijas. El futbolista aprovechó una salida de compras por una exclusiva tienda de Louis Vuitton para lanzar una provocadora indirecta que rápidamente generó repercusión en las redes sociales y reavivó la tensión con su expareja.

Los posteos de Mauro Icardi en medio de su viaje por Italia

Desde una de sus historias de Instagram, el ex delantero del Galatasaray fotografió el interior del local y escribió un mensaje cargado de ironía: “¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?”. La frase fue interpretada como una referencia directa al magistrado Leandro Hagopián, quien interviene en la causa judicial. Minutos después, el artillero completó la publicación con un collage de imágenes de la actriz recorriendo la tienda, posando entre carteras y espejos, reforzando el perfil público que ambos decidieron darle a su estadía en Europa.