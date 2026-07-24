Mauro Icardi muestra a la China Suárez en Italia, ajenos al problema de los pasaportes de las hijas.

En medio de un nuevo escándalo con Wanda Nara , Mauro Icardi volvió a postear en sus redes imágenes que dieron de que hablar. El futbolista viajó a Italia con la China Suárez , luego del robo que sufrió la propiedad donde estaban las hijas que tuvo con la empresaria y envuelto en rumores de todo tipo sobre el conflicto judicial y la tenencia de las menores, que se encuentran varadas en Milán sin documentación para regresar a la Argentina .

En este panorama, la imagen que eligió el futbolista no pasó desapercibida y apunta a la distensión y el relax por sobre las tensiones. En ella, la China aparece sentada en una mesa de un exclusivo hotel frente al Lago di Como, con anteojos de sol oscuros, remera blanca y el cabello suelto, rodeada de sombrillas naranja y blancas, con las montañas como fondo: “Un amore all’Italiana”, escribió el futbolista, para reforzar el concepto de la imagen, en la que etiquetó a su novia con el emoji de una corona.

La China Suárez no reaccionó a la publicación de Mauro Icardi sino que subió su propia imagen. Se trata de dos copas de champagne a punto de chocarse, en una muestra de que para ellos no hay problemas y disfrutan de cada momento.

El viaje tiene un trasfondo que va más allá del romance. Las dos hijas que Icardi tiene con Wanda Nara permanecen en la ciudad italiana desde el robo que sufrió la casa de campo de la empresaria el domingo 19 de julio, mientras ella seguía la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Esa noche, en la propiedad estaba Nora Colosimo, la madre de Wanda, a cargo de cuatro de los cinco hijos de la conductora. Tras el asalto, los delincuentes se llevaron pasaportes, permisos de viaje y otros objetos de valor, lo que dejó a las niñas sin documentación para moverse libremente. Ahora, permanecen junto a su abuela en un hotel de Milán.

La periodista Paula Varela explicó en Intrusos que el traslado de Icardi a Italia tiene un componente legal de peso: el futbolista viajaría para tramitar los pasaportes italianos de sus hijas y, a partir de ese movimiento, evitar firmar el permiso de salida que permitiría a las niñas regresar al país. “Como justamente las chicas no tienen pasaporte argentino, solo italiano, no entra en la jurisprudencia del juez Hagopián y no puede decidir ni pedir nada al Renaper”, precisó Varela. Con ese documento en mano y las menores en suelo italiano, Icardi no estaría obligado a autorizar su regreso a la Argentina.

El enojo de Nora Colosimo

Fue en ese clima donde Nora Colosimo decidió romper el silencio y cambiar el tono de sus declaraciones públicas. Si en una primera aparición en Bondi Live había dicho que quería a Icardi como “el papá de mis nietas”, días después, en comunicación telefónica desde Milán con Moria Casán en La Mañana con Moria, fue más directa: “Él se está equivocando. Me está lastimando lo que más amo en este mundo, a mis nietas”, afirmó.

También cuestionó la relación del futbolista con la actriz: “Hay un interés creado de ambas partes”, dijo, y subrayó que las niñas no pueden regresar a Buenos Aires porque su padre no firma los documentos necesarios. “Un papá que tiene bien la cabeza no puede tener las nenas varadas en una habitación de hotel en Milán”, sentenció.

El detonante de todo fue el asalto que sufrió la casa de campo de Wanda Nara en Galliate, a las afueras de Milán, el domingo 19 de julio, durante el entretiempo de la final del Mundial 2026. Un grupo de entre tres y cuatro ladrones ingresó por una ventana de la planta baja y fue directo a la habitación de la empresaria. Colosimo fue categórica al respecto: “Absolutamente, lo sabían, porque fueron a ciegas. Subieron y se encontraron con dos escaleras: o tomabas la mano derecha o la mano izquierda. No dudaron, tomaron la correcta”. El botín fue selectivo: un bolso con los pasaportes y permisos de viaje de los cuatro niños, y dos carteras. Relojes y dinero en efectivo quedaron intactos en la habitación.