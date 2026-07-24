Estos son los 4 argentinos que participarán de La Velada del Año 6.

Se viene una nueva edición de La Velada del Año . El esperado evento ya comenzó y la expectativa crece a medida que se acerca el inicio del show mediático y deportivo organizado por el youtuber Ibai Llanos , que este sábado volverá a transformar al estadio La Cartuja de Sevilla en el centro del streaming mundial.

Con una programación que incluirá diez combates, shows musicales y millones de espectadores conectados desde distintos países, Argentina tendrá un protagonismo especial gracias a la participación de cuatro representantes.

La delegación nacional que participará de esta edición de La Velada del Año estará integrada por Gastón Edul, Lit Killah, Gero Arias y Angie Velasco , quienes afrontarán desafíos muy diferentes frente a reconocidas personalidades del mundo digital y del entretenimiento. La presencia de cuatro argentinos convierte al país en una de las delegaciones extranjeras más numerosas del evento.

Además de los enfrentamientos sobre el ring, la organización confirmó que habrá actuaciones musicales, entrevistas, contenido exclusivo y distintas sorpresas preparadas especialmente para esta edición, que promete extenderse durante aproximadamente ocho horas. Los fanáticos argentinos podrán seguir toda la actividad de manera gratuita. Ibai Llanos confirmó que la transmisión oficial estará disponible a través de Twitch, YouTube y, por primera vez, también mediante TikTok LIVE, ampliando el alcance del espectáculo. Para Argentina, el inicio está previsto para las 14 de este sábado 25 de julio.

Uno de los enfrentamientos que más expectativa despierta será el que protagonizará Gastón Edul frente al español Edu Aguirre, periodista deportivo, y amigo de Cristiano Ronaldo, que trabaja en El Chiringuito. El periodista argentino, que acaba de cubrir el Mundial 2026 junto a la Selección Argentina, cambiará el micrófono por los guantes para enfrentarse a uno de los comunicadores más reconocidos de España. La rivalidad entre ambos fue alimentándose durante los últimos años por sus posturas contrapuestas en torno a Lionel Messi y el crack portugués, un condimento que convirtió el combate en uno de los más esperados de toda la cartelera.

Los combates de los otros argentinos

Otro de los nombres fuertes será el de Lit Killah, referente de la música urbana argentina, que se medirá con el español Kidd Keo en un cruce que promete captar la atención tanto de los fanáticos del boxeo como de quienes siguen la escena musical. La previa ya posiciona ese enfrentamiento entre los platos fuertes de la jornada.

El tercer representante será Gero Arias, creador de contenido conocido por sus desafíos físicos extremos en redes sociales. Tendrá una prueba de máxima exigencia frente a ViruZz, uno de los competidores con mayor experiencia en este tipo de eventos, por lo que aparece como uno de los cruces más exigentes desde el punto de vista deportivo.

La delegación argentina se completa con Angie Velasco, influencer y youtuber rosarina, quien enfrentará a la puertorriqueña Alondrissa en otro de los combates que integrarán una cartelera con representantes de distintos países. De esta manera, solo quedar hacer fuerzas por los representantes Albicelestes en el esperado evento de streaming.