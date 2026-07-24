Nicolás Occhiato rompió el silencio y aseguró que nunca hubo juicio con Florencia Peña: ¿negocian el regreso?

Uno de los dueños y conductor de Luzu TV habló sobre el escándalo por la fake news. Qué dijo sobre el diálogo con Peña y cuáles son los pasos a seguir.

Nicolás Occhiato , dueño y conductor líder en el streaming Luzu TV , volvió a hablar sobre el escándalo con Florencia Peña por la difusión de una fake news en su programa sobre la salud del padre de Lionel Messi . En medio de los rumores de una cifra millonaria que pediría quien era conductora del programa El Show del Verano junto a Marley, Occhiato habló con el reportero de América TV para aclarar la situación.

Abordado por la prensa cuando entraba al estudio de grabación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Occhiato dio detalles sobre la situación con Peña. "El juicio se evita, ella me dijo que nunca tuvo esa intención", reveló y agregó: "Yo me quedo con lo que dijo Florencia. Elijo creerle".

" No me enojé por las cifras que se dijeron " , agregó en su relato y luego se refirió al diálogo que mantuvieron: "No sé si llamarlo 'negociaciones', charlé con ella la semana pasada. Hablamos en re buenos términos y me quedo con que fue una buena conversación".

Qué había dicho Occhiato sobre la reunión con Peña

"Fue personal, estábamos mi socia, ella y yo. Charlamos un montón los tres, fue una buena charla. Lo que hablé va a quedar en ámbito de lo privado. Nos debíamos esa conversación, me quedo con eso", había dicho a mediados de julio cuando se reunieron para aclarar la situación. Luego, sumó: "Seguramente sigamos con otras reuniones y entablemos charlas".

En esa entrevista, había aclarado sobre los rumores que rondaban en los medios sobre una posible vuelta de Peña a Luzu: "Barby Franco dijo que estaban cerca de volver, pero también dijo que se pedía una cifra que nunca fue. Así como dicen una cosa dicen la otra, entonces no sé. No crean. La charla con Florencia se dio".