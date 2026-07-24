Duras críticas de Anamá Ferreira a los cursos de Wanda: "van a pagar pensando que conseguirán un jugador de fútbol"

Wanda Nara lanzó un curso para quienes quieren ser 'exitosa' como ella. Ante esto, Anamá Ferreira se sumó a los que piden un freno, para no caer en una trampa.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por su vida personal ni por el mundo del espectáculo. La empresaria anunció el lanzamiento de un curso dirigido a mujeres emprendedoras, una propuesta con la que promete brindar herramientas para alcanzar la independencia económica.

Sin embargo, la iniciativa despertó una fuerte controversia y ya recibió duras críticas de figuras del espectáculo. A través de sus redes sociales, la conductora presentó el proyecto y explicó que el objetivo es acompañar a mujeres que desean desarrollarse de manera independiente y potenciar sus propios negocios.

En la promoción del curso, Wanda realizó una serie de promesas sobre el impacto que, según ella, tendrá la capacitación en quienes participen. “Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida. Cuando terminen el curso, puedo asegurarles que se van a sentir una persona diferente”, expresó.

Cuánto cuesta el curso de Wanda Nara

La propuesta tiene un valor de 100 mil pesos para quienes residan en Argentina, mientras que en el exterior el precio asciende a 67 dólares. Tras conocerse el lanzamiento, comenzaron a aparecer las primeras reacciones. Uno de los primeros en cuestionar públicamente la iniciativa fue Ángel de Brito, en su stream "Ángel responde", quien lanzó una durísima definición sobre la empresaria: “Wanda es una ladrona, una chorra”, afirmó el conductor, dejando en claro su postura sobre la nueva apuesta comercial de la mediática.

Anamá Ferreira cuestionó el contenido del curso

Otra de las voces críticas fue la de Anamá Ferreira, quien durante su participación en El Observador pidió cautela a quienes evalúan pagar por la capacitación y reclamó responsabilidad al momento de promocionar este tipo de productos: “Ella tiene que tener mucho cuidado de no engañar a la gente. Les dan un diploma, el cuaderno lo bajas de internet, dice: ‘Vas a escuchar mis audios’”, sostuvo la modelo.

“WANDA TIENE QUE TENER CUIDADO DE NO ENGAÑAR A LA GENTE”

Anamá Ferreira fue crítica con el nuevo curso que lanzó Wanda Nara: “La gente va a pagar pensando que va a conseguir un jugador de fútbol”.



#Calabro1079 con Marina Calabró, @GZaffora, @jeanlibares1 y @lupeugaldeok… https://t.co/nmSFxAXlYa pic.twitter.com/re1SMMe0wH — El Observador 107.9 (@Observador1079) July 23, 2026

En ese mismo intercambio, la conductora Marina Calabró aclaró que el contenido estaría compuesto por audios instructivos con diferentes consejos y recomendaciones. A partir de esa explicación, Anamá volvió a insistir con su advertencia y puso el foco en el contexto económico que atraviesan muchas personas: “Claro, pero hay que tener cuidado con la gente, que anda corta de plata, va a pagar un curso pensando que va a conseguir un jugador de fútbol”, señaló.

Finalmente, Anamá cerró su reflexión con otra crítica dirigida al impacto que podrían generar las expectativas alrededor de la propuesta: “Acá conocemos a Wanda, sabemos cómo comenzó todo. No menosprecio a nadie, pero por ahí la gente pobre va a pensar que va a tener una casa en milano, que se yo”, concluyó. Mientras el curso todavía no comenzó, el lanzamiento ya abrió un intenso debate en redes sociales sobre el alcance de las promesas realizadas por Wanda Nara, el valor de la capacitación y la responsabilidad de las figuras públicas al ofrecer este tipo de propuestas comerciales en un contexto económico complejo.