La publicación de Antonela Roccuzzo para apoyar a la Argentina

Antonela Roccuzzo volvió a utilizar sus redes sociales para pronunciarse en medio del clima de debate que dejó la final del Mundial 2026 . La esposa de Lionel Messi reposteó una publicación con un contundente mensaje sobre el sentido de pertenencia de los argentinos, en un contexto marcado por las repercusiones que generó la definición de la Copa del Mundo frente a España.

El gesto de la rosarina no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a viralizarse entre sus seguidores, ya que llegó mientras numerosos usuarios y figuras públicas manifestaban su rechazo a las críticas que circularon en redes sociales tras la derrota de la Selección argentina en el torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

A través de su cuenta oficial de Instagram , Antonela republicó una publicación de Connie Ansaldi, cuyo contenido apelaba al sentimiento de pertenencia de los argentinos y a la manera en que el país suele reaccionar frente a cuestionamientos provenientes del exterior. En el texto compartido se comparaba a la Argentina con una familia , haciendo referencia a las diferencias internas que pueden existir entre sus integrantes, pero también a la unidad que surge cuando aparecen críticas desde afuera.

La publicación sostenía que la Argentina es "como las familias", y reforzaba esa idea con una frase que rápidamente comenzó a multiplicarse en redes sociales: “Los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros y te comemos el hígado”. El mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una respuesta a las generalizaciones y comentarios que se difundieron durante los días posteriores a la final del Mundial 2026, generando un fuerte respaldo entre quienes defendieron esa postura.

El apoyo previo a Lionel Messi tras la final

No es la primera vez que Antonela Roccuzzo se expresa públicamente desde que terminó la Copa del Mundo. Apenas unos días antes había utilizado sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a Lionel Messi luego de la derrota de la Selección argentina en la final.

La empresaria eligió destacar tanto las condiciones deportivas como el perfil humano del capitán argentino, con un texto que rápidamente obtuvo millones de reacciones. En aquella publicación escribió: "Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo".