La playa que eligió Zaira Nara para disfrutar del verano europeo

La modelo dejó atrás Nueva York , donde había viajado junto a su hermana Wanda Nara para alentar a la Selección argentina, y puso rumbo a Ibiza para disfrutar de unos días de descanso antes de retomar sus compromisos laborales. Lejos de los escándalos mediáticos que en las últimas semanas rodearon a Wanda Nara, la modelo eligió compartir con sus seguidores un álbum de fotos que reflejan un ritmo mucho más pausado.

La publicación estuvo acompañada por una frase que resumió el espíritu de su escapada: “Slow is the new sexy”, expresión que también aparece en la última imagen del carrete sobre un fondo beige con letras azules. La primera fotografía muestra el inicio del viaje: el carrito con el equipaje en la recepción de un exclusivo alojamiento rodeado de palmeras y mármol blanco, marcando el comienzo de una estadía enfocada en el descanso.

El exclusivo hotel y las postales que compartió desde Ibiza

A lo largo del carrete, Zaira Nara dejó ver distintos rincones del lugar donde se hospeda. Una de las imágenes retrata la habitación desde el interior, con cortinas blancas de ribetes azul oscuro, una silla tapizada en tonos azules, pisos de azulejos y, al fondo, una vista parcial del mar Mediterráneo. También mostró algunos detalles de la decoración, como una mesa de luz con un teléfono retro de color verde azulado con disco marcador, un vaso de jugo de naranja y revistas apiladas. En varias de las fotografías aparece además un bolso de paja de Loewe, uno de los accesorios que la acompañó durante todo el viaje.

La zona de la piscina fue otro de los escenarios elegidos para las imágenes. Allí se observan reposeras blancas con almohadones azul marino, sombrillas a rayas y un entorno que combina el estilo mediterráneo con una vista hacia las colinas de la isla. En ese espacio, la modelo posó con una bikini en tonos blanco y negro, lentes de sol y el cabello recogido con un broche dorado.

Playa, mate y desconexión

Las playas de Ibiza también tuvieron protagonismo en la publicación. En una selfie tomada entre las rocas durante el atardecer, Zaira aparece con un top blanco, shorts y anteojos de sol, mientras que su inseparable bolso de paja descansa a un costado junto a un libro. Otra de las imágenes la muestra caminando por las calles de la isla con un mate en la mano y el Mediterráneo de fondo, una postal que también se repite en la terraza del alojamiento, donde compartió una escena con el equipo de mate, una pava térmica, un libro y las reposeras vacías bajo un cielo nublado.

El álbum incluyó además varias selfies frente al espejo, una en el ascensor con bikini gris, short negro y turbante verde oliva, y otra dentro de la habitación con el mismo conjunto. También se fotografió con un vestido largo a rayas rojas y blancas en el ingreso del hotel, donde un Porsche rojo descapotable completaba la escena. Aunque durante sus días en Madrid estuvo acompañada por sus hijos, Malaika y Viggo, en esta oportunidad ninguno de los dos apareció en las imágenes. La publicación terminó exactamente como empezó, reforzando el mensaje de desconexión que eligió para esta etapa de sus vacaciones: “Slow is the new sexy”.