Quién es el nuevo amor de Ángela Leiva tras la polémica relación con Chelo Weigandt

Fue en el programa de Ángel de Brito que confirmaron la noticia y revelaron las primeras fotos de la pareja.

Tras la polémica separación de Ángela Leiva con Marcelo “Chelo” Weigandt , la cantante volvió a apostar al amor. La confirmación llegó este jueves en LAM (América TV) donde revelaron cómo nació el amor lejos de los escenarios y la exposición mediática.

Según la información, la cantante está acompañada de Fede Díaz, vecino de su barrio privado y aficionado al tenis. La relación entre Leiva y Díaz surgió en el entorno cotidiano del barrio privado donde ambos residen. Compartieron partidos de tenis y reuniones con amigos en común, lo que facilitó el acercamiento.

Pepe Ochoa contó en LAM: “Este chico rubio, divino, se llama Fede Díaz. Se conocieron jugando al tenis porque ella practica en el barrio donde vive y él va ahí” .

Escandalosa separación de Marcelo “Chelo” Wigandt

La ruptura con Marcelo “Chelo” Weigandt se dio en un contexto de marcada exposición publica y proyectos compartidos en apenas cuatro meses. La decisión de terminar el vínculo fue del exfutbolista de Boca Juniors.

Tras la separación, Weigandt formó una nueva pareja con Nayla Rosica, con quien espera su primer hijo. Así, ambos protagonistas siguieron caminos diferentes luego de un romance que, según palabras de la propia artista, fue “muy intenso” pero terminó de forma inesperada y dolorosa.