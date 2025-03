La verdad: por qué se pelearon Ángela Leiva y el Chelo Weigandt

La separación de la cantante Ángela Leiva y el futbolista Chelo Weigandt es un hecho. En los últimos días trascendió la versión de que estarían distanciados, que la relación ya no va para más y que todo está muy lejos de aquellos días en los cuales se mostraban súper enamorados en las redes. Estaba claro que algo pasó , hasta que finalmente este lunes llegaron las confirmaciones.

image.png

“En LAM les habíamos hecho una nota hace poco donde le preguntamos por el supuesto casamiento, el rumor y bla bla bla… ella se rió. Estaba todo bien, pero en los últimos días… para mí, esto no es información sino simple deducción, algo pasó y se pudrió todo. Porque él sacó todas las fotos. No sabría el motivo realmente, pero algo pasó”, sugirió Ángel.

La palabra de Ángela Leiva

“Le escribí y me dijo: ‘Estoy separada y la estoy pasando mal’”, agregó Ángel de Brito sobre la charla que tuvo con Ángela Leiva confirmando la ruptura. Sin embargo, a pesar de investigar más respecto a los motivos, ella fue muy cuidadosa y escueta, advirtiendo que se siente pésima con la separación: “Me dijo que no quiso responderle a nadie por ahora, que no puede hablar del tema aún porque está muy triste”.

Quien también agregó un poco más de luz alrededor fue Facundo Ventura, quien a través de sus historias de Instagram reveló los comentarios que le llegaron desde el lado del jugador del Inter Miami. “Me lo acaban de confirmar desde Miami”, contó el hijo de Luis, explicando además desde cuándo Leiva se encuentra separada del Chelo Weingandt.

image.png

“Hace una semana que no están juntos. Me cuentan que él cortó la relación por teléfono. El jueves viaja a Buenos Aires y seguramente se junten para ver si es definitivo o solo una crisis pasajera”, detalló el periodista. Ahora bien, según explicaron, habría una pequeña luz de que esta ruptura no sea definitiva y solo temporal.