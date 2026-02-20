El inesperado homenaje de Laura Pausini a Fito Páez

Una nueva versión de Mariposa Tecknicolor unió a dos figuras esenciales del pop europeo y el rock argentino: Laura Pausini y Fito Páez . La artista italiana presentó su reinterpretación de este clásico, dotándolo de una identidad propia dentro de Yo Canto 2, uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera .

La elección de este tema no solo rinde homenaje a la trayectoria de Fito, sino que también invita a redescubrir la potencia de una canción que marcó a generaciones enteras. La historia de Mariposa Tecknicolor se remonta a 1994, cuando el rosarino la compuso y la convirtió rápidamente en un himno generacional.

El tema se consolidó como una de las piezas más emblemáticas del repertorio del artista argentino, destacando por su mensaje de esperanza y su uso de la metáfora de la transformación. En la voz de Pausini, la canción mantiene su esencia rock-pop, pero adquiere nuevos matices gracias a la fuerza y la profundidad vocal que caracterizan a la intérprete italiana. La producción y los arreglos, a cargo de Pausini junto a Paolo Carta, logran conservar el espíritu original de la obra a la vez que la proyectan hacia una sensibilidad contemporánea.

image

La propia Laura explicó los motivos detrás de su elección: “Esta canción es mi homenaje a Argentina y al talento inmenso de Fito Páez. Fito ha sido siempre uno de mis cantautores de rock latino favoritos, y esta canción de 1994 es un verdadero himno de esperanza y una hermosa metáfora de transformación. La amo profundamente porque evoca amor, libertad, valentía y ese deseo tan humano de transformarnos, de renacer. Mi repertorio más conocido en español quizá aún no les ha mostrado mi lado más roquero… por eso elegí esta canción. Y espero de corazón que les guste, tanto como espero que le guste a Fito”.

Con estas palabras, la italiana deja claro que su homenaje trasciende el simple acto de versionar un éxito: se trata de una declaración de admiración y un punto de inflexión en su relación artística con la música latina.

Los detalles del nuevo lanzamiento de Laura Pausini

El lanzamiento de la nueva interpretación de Laura Pausini se acompaña de un impactante videoclip, conceptualizado por la propia artista italiana, dirigido por Gaetano Morbioli y filmado en Roma. En el video, la artista se rodea de mariposas tecnicolor que acentúan el simbolismo de la pieza, mientras adopta una estética fresca y juvenil que remite a los códigos visuales del pop contemporáneo.

image

Embed - Laura Pausini - MARIPOSA TECKNICOLOR (Official Video)

El resultado es una canción que preserva el espíritu original, pero también lo adapta para una audiencia familiarizada con el lenguaje visual de las nuevas plataformas. El videoclip, con mariposas volando a su alrededor, atuendos modernos y una atmósfera vibrante, refuerza la apuesta de Pausini por transformar la nostalgia en una experiencia actual y cercana.

Esta personalización se inscribe en el marco de Yo Canto 2, un álbum que la propia artista define como un homenaje íntimo a las canciones, artistas y países que marcaron su vida y su carrera. En palabras de Laura: “Decidí hacer este álbum con mucho amor y como homenaje a las canciones que amo cantar, a los artistas, compositores y países que han marcado mi vida y mi carrera”. La selección de temas, lejos de limitarse a un recorrido por éxitos, se convierte en un repertorio donde cada canción representa una historia personal, un vínculo emocional o una referencia artística significativa para la cantante italiana.

El disco, que estará disponible desde el 13 de marzo, incluye en su edición estándar 18 canciones icónicas. La lista recorre clásicos como “Oye Mi Canto” (Gloria Estefan), “Bachata Rosa” (Juan Luis Guerra), “Hijo de la Luna” (Mecano), “Livin’ la Vida Loca – Spanglish Version” (Ricky Martin), “Antología” (Shakira), “Mariposa Tecknicolor” (Fito Páez) y “Hasta la Raíz” (Natalia Lafourcade). Además, la versión deluxe suma tres temas adicionales: “No Soy Una Señora” (María José), “Entre Sobras y Sobras Me Faltas” (Antonio Orozco) y “Cuando Nacen Amores (solo version)” (Ricardo Montaner).