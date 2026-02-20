Qué hay detrás de las polémicas pulseras de la China Suárez y Mauro Icardi

Una vez más, la China Suárez y Mauro Icardi quedaron bajo la lupa. El foco esta vez estuvo puesto en un accesorio que no pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales durante el cumpleaños del futbolista : las ya famosas “pulseras de la distancia”.

Quien detectó la coincidencia fue Vicky Braier, conocida en Instagram como Juariu , especialista en analizar cada pista virtual de los famosos. A través de sus historias, la panelista compartió una imagen del festejo del futbolista y reparó en un llamativo detalle en las muñecas de ambos. Rápidamente marcó la zona con un círculo y sembró la duda entre sus seguidores.

En tono divertido, escribió: “Festejo de cumpleaños de Mauro y mismo reloj o no sé qué es pero intuyo que es un reloj”, dejando abierta la puerta a las especulaciones. El comentario generó revuelo inmediato y los usuarios comenzaron a debatir si se trataba efectivamente de un reloj idéntico o de algún otro accesorio compartido.

image

Minutos después, la propia Juariu aportó más información y reveló qué podría estar detrás de ese misterioso objeto. En otra historia mostró un video explicativo sobre unas pulseras tecnológicas pensadas para parejas a distancia. El funcionamiento es tan simple como simbólico: cuando una persona toca su pulsera, la del otro vibra automáticamente, como una señal de conexión en tiempo real. En el clip que replicó la influencer se escuchaba la frase: “Cada vez que toque la pulsera significa que te extraño”.

Este tipo de accesorios, que se viralizaron en redes y fueron promocionados por figuras como Nicolás Occhiato, se sincronizan con el celular y permiten enviar esa señal instantánea que se traduce en una vibración o una luz en la muñeca de la otra persona. Incluso, Juariu compartió el mensaje de una seguidora que confirmó la teoría: “Son esas pulseras que promocionó Nico Occhiato. Es para usar en pareja, cuando uno la toca al otro le vibra la pulsera”. Mientras algunos lo interpretaron como un gesto romántico que reafirma el vínculo entre la actriz y el delantero, otros consideraron que, en plena era digital, alcanza con un simple mensaje para decir “te extraño”, y reaccionaron críticos a las Instagram Stories de la influencer con emojis de risas o comentarios como "qué tóxicos" o "qué cringe".

El sorpresivo gesto de Vero Lozano con la China Suárez en plena guerra con Wanda Nara

En medio de la extensa guerra mediática que mantienen la China Suárez y Wanda Nara, un nuevo gesto en redes sociales sumó tensión entre las partes. Mientras Wanda sostiene un segundo frente abierto con Vero Lozano por la conducción de la próxima edición de Bake Off, la conductora de Telefe sorprendió al darle “me gusta” a una publicación de la China en Instagram.

image

La reacción de Lozano, que se sumó a los likes de otras figuras como Delfina Chaves e Isabel Macedo, fue interpretada como una señal de apoyo a la actriz, justo cuando la disputa por el programa de pastelería divide aguas en la pantalla chica. El gesto de Vero cobra mayor relevancia porque llega en un momento en el que Wanda y la China no solo no liman asperezas, sino que además la empresaria atraviesa una puja silenciosa y cada vez más visible con la conductora de Cortá por Lozano por quedarse con la conducción del reality.

En este contexto, el like de Vero Lozano a la publicación de la China no pasó desapercibido y alimentó las especulaciones sobre las alianzas y respaldos dentro del universo televisivo. Para muchos, el gesto fue leído como una toma de posición clara en la interna que hoy sacude tanto a la pantalla como a las redes: por un lado, la disputa personal entre Wanda y la China, que arrastra viejas heridas desde el affaire con Icardi; por otro, la competencia profesional entre Wanda y Lozano por el codiciado puesto al frente de Bake Off.

El clima de tensión se hace sentir entre los seguidores y en los pasillos de Telefe, donde cualquier movimiento público suma un capítulo más a la novela.