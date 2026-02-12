Mauro Icardi enfrentó rumores de infidelidad a la China Suárez: furioso descargo

El futbolista negó haber traicionado a la actriz durante una fiesta en Turquía. Wanda Nara confirmó que hubo mensaje de él.

¿Y ahora? Las dudas están abiertas y las explicaciones son reducidas en torno a un hecho confuso que pone en jaque la confianza de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez , quiénes se muestran felices en las redes sociales fortaleciendo el vínculo cada día que pasa. Sin embargo, una megafiesta habría puesto todo bajo la lupa.

El jugador que se despidió del Galatasaray viajó a Turquía para asistir al cumpleaños de su amigo y compañero Lucas Torreira en un evento donde predominó el ambiente festivo en un marco donde también había mujeres. Por cuestiones laborales, la actriz se quedó en la Argentina por lo que Mauro fue solo al evento aprobando su presencia como una demostración de confianza mutuo.

Lo peor que podía pasar era la aparición de un video confuso donde un hombre, de apariencia física y vestido similar a Icardi, aparezca besando a una mujer de espalda a la cámara. Luego de la viralización del video, las hipótesis nacieron en las redes sociales y los usuarios empezaron a sacar cuentas para intentar develar la identidad de la persona a la cual no se le vio el rostro.

Cansado de las versiones, el futbolista usó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo contra los medios de comunicación y escribió: "Están cayendo en picado y ya no saben qué inventar?? Las barbaridades que hay que leer para que 4 gatos locos se la den de Periodistas. Qué decadencia!!!".

En esta misma línea, Icardi sumó con ironía: "Lo que más risa me da es que los 4 gatos locos se creen también opinólogos de fútbol y de contratos y los tengo 24hrs hablando de mí cuando no saben ni que la pelota es redonda. Dan vergüenza".

Fue entonces que Mauro hizo referencia a las imágenes difundidas en redes sociales, donde se lo ve interactuando y muy cercano a la mujer a la cual se lo vínculo sentimentalmente: "El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones".

También negó que haya desarchivado fotos con Wanda Nara de Instagram. "Y para terminar, no desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es increíble y, en la mujer que AMO y quiero estar toda mi vida. Siiii, ella, la que les tiene patas para arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia", aseveró.

“Sigue brillando con su trabajo y opaca cada estupidez que dicen o repiten de cierta ‘fuente’, que ya todos sabemos quién es”, dijo sobre la actriz destacando su trabajo en los medios.

El enojo de Mauro Icardi

Wanda Nara desmintió a Mauro Icardi

La conductora de MasterChef Celebrity usó su cuenta de X (@wanditanara) para publicar un críptico mensaje que los usuarios percibieron como una indirecta hacia Mauro Icardi. “Los niños y los borrachos NO mienten”, escribió en la red social.

Según le reveló Wanda a Yanina Latorre, conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV), Mauro se habría comunicado con ella durante la madrugada, luego de retirarse de la fiesta de cumpleaños en Turquía. Además, la empresaria aseguró que la contactó desde su camioneta mediante una llamada e incluso habría insistido en pasarla a videollamada, petición a la que ella se negó.