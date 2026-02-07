Sabrina Rojas estalló contra la China Suárez tras el supuesto coqueteo con Mauro Icardi

Sabrina Rojas utilizó la pantalla de su programa para responder con dureza a las acusaciones de la China Suárez sobre un supuesto intento de seducción hacia Mauro Icardi . La actriz y conductora manifestó su indignación ante las versiones que la vinculaban con el futbolista en un reconocido boliche de la Costanera Norte. Tras escuchar los rumores que sembró la ex de Vicuña, la presentadora fue tajante frente a las cámaras: "Le voy a responder a la China porque anda diciendo que me quise levantar a su novio ".

La polémica se originó cuando la ex "Casi Ángeles" relató de forma encriptada que ciertas famosas intentaban acercarse a su pareja mediante provocaciones y mensajes enviados a través de terceros en plena pista de baile. La animadora reconoció haber coincidido con el delantero del Galatasaray en la misma discoteca, pero aclaró que el encuentro fue casual y sin ninguna intención romántica . Desbordada por la situación mediática que se generó, cerró su descargo con una expresión de hartazgo: "¡Dios! Lo único que me faltaba".

En la misma emisión, Rojas también se refirió al desgaste emocional que sufrió durante su relación con Luciano Castro y cómo debió fingir entereza ante la mirada del público. La conductora recordó especialmente el momento en que salió a respaldar al padre de sus hijos tras la filtración de material privado que generó un escándalo nacional. Al analizar el costo personal de aquellas crisis y el esfuerzo por sostener la imagen familiar, confesó: "No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota" .

Sabrina explicó que su prioridad siempre fue mantener una actitud positiva frente a la adversidad para no profundizar el conflicto ni mostrar su vulnerabilidad extrema ante las cámaras de televisión. A pesar de haber transitado etapas de profunda tristeza y falta de energía propia, decidió enfrentar cada situación con la frente en alto para calmar las aguas. Sobre su capacidad para ocultar el dolor mientras lidiaba con el asedio periodístico de aquel entonces, sentenció: "Yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota".

"Si yo fuese mala hablo con otra contundencia"

Finalmente, la actriz remarcó que su estilo como expareja siempre fue liviano y respetuoso, evitando declaraciones contundentes que pudieran perjudicar a su entorno o a su pasado. Así, insistió en que muchas veces se prioriza el bienestar del otro por encima del propio, un proceso que le demandó un gran sacrificio interno durante mucho tiempo. Con respecto a su postura conciliadora a pesar de las dificultades vividas, aclaró: "Si yo fuese una mala ex hablo con otra contundencia, digo otra cosa".