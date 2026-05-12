El gesto viral de la Mona Jiménez al ver a una joven abogada

El cantante de cuarteto tuvo un gesto particular con una egresada que festejaba su título con su familia. La alocada e inesperada reacción al verlo.

Hay situaciones soñadas que, por diferentes motivos, se imaginan o imploran pero pocas veces suceden debido a que tienen que darse una serie de condiciones para que ocurra tal como lo planificado. En algunos casos esos sueños tan imaginados se hacen realidad, como le pasó a una joven oriunda de Córdoba que vivió una celebración por su egreso de película.

Todo marchaba como un día normal enmarcado en un momento festivo donde celebraban el fin de la carrera estudiantil aunque una situación terminó de romper con esa tranquilidad: cuando recorrían la ciudad en la típica caravana en automóvil, apareció otra unidad del costado que llamó la atención.

Un auto simple llevaba en su interior a la Mona Jiménez , la reconocida figura de la música argentina y adorada por gran parte del público cordobés que lo tiene como un referente por su injerencia en el cuarteto que es el ritmo por excelencia en la provincia. Al ver que era él quien iba en el auto, no dudaron en intentar pedirle una foto con la egresada para sumarle un condimento más que especial a un momento único.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/observadorar/status/2053595939256815643&partner=&hide_thread=false POV: te recibís y la Mona Jiménez se suma a tu festejo.



Una usuaria de TikTok compartió el momento en el que, en medio de su festejo por recibirse, se cruzó con la Mona Jiménez en la calle y el cantante se paró para sacarse fotos y felicitarla por su logro.



"Bendecida… pic.twitter.com/EIwHW4reQd — El Observador Argentina (@observadorar) May 10, 2026

Luego de poca insistencia, la mona le ordenó a su chofer que estacione metros más adelante para poder tomarse una foto y cumplirle el sueño a la egresada. No solo eso, sino que cuando la agasajada intentó sacarse una foto desde la ventanilla, Jiménez la frenó para bajar del auto y tomarse una foto mejor. En el mismo instante la felicitó y la saludo con beso de una forma paternal.

Ante esta situación, tanto la protagonista como sus allegados que estaban presente no dudaron en mostrar su felicidad por lo que estaba ocurriendo. Luego de este intercambio compartieron la situación en las redes sociales y se convirtieron en viral un nuevo gesto de Jiménez de esta caracteróstica.