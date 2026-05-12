Wanda Nara estrenó su serie con Maxi López y tuvo récord de visitas

El canal Telefe en conjunto con la plataforma Shorta publicaron este lunes los primeros capítulos de la serie titulada Triangulo Amoroso. Cómo fueron los números y por dónde se estrenó.

Finalmente, este lunes por la noche se estrenó a través de la pantalla de Telefe y otras redes sociales comunes en la sociedad la nueva serie de ficción vertical que realizaron con la plataforma SHORTA, protagonizada por Wanda Nara y Maxi López en una trama confusa donde el enfoque está puesto en una historia que mezcla parte de la historia que tuvieron en su vida y un poco de ficción.

La misma está hecha en episodios cortos, grabados en vertical e ideados para que el consumo pueda darse rápidamente a través del celular, en redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, la web Shorta la app que se hace conocer como la primera plataforma de series verticales originales enLatinoamérica. A su vez, apareció en la pantalla del canal luego del programa Pasapalabra que conduce Iván De Pineda.

El primer episodio publicado da muestra de cuál es el formato que busca el canal con esta creación, mostrando un diseño que tiene como objetivo durar entre uno y tres minutos, haciendo que el consumo sea rápido. A su vez, el canal hizo una gran apuesta sumando grandes nombres al elenco: en los primeros capítulos están Georgina Barbarossa (como abogada de Wanda), Yanina Latorre (interpretándose a si misma), Pachu Peña (abogado de Maxi), Sebastián Presta y César Bordón (como gerentes).

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Según se conoció, el lanzamiento de la serie fue un éxito obteniendo tres millones de reproducciones en menos de 24 horas desde su lanzamiento oficial.

De qué trata la novela

Según se conoció a través de la web oficial del canal, la microserie tiene como trama a "Wanda y Maxi, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad".

Un elenco con grandes nombres