El picante ninguneo de Moria Casán a Wanda Nara por el Martín Fierro: "Alguna por ahí"

La One apuntó directamente contra la blonda, con la que competirá para quedarse con el galardón que entrega APTRA.

Moria Casán volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática tras conocerse las nominaciones a los Martín Fierro 2026. Fiel a su estilo frontal y sin filtros, la diva aprovechó su programa para opinar sobre la terna a mejor conductora y, en ese contexto, lanzó una serie de comentarios punzantes dirigidos a Wanda Nara , con quien marcó claras diferencias.

Durante La Mañana con Moria, la actriz celebró una nueva nominación en su extensa carrera y no dejó pasar la oportunidad para hacer un repaso de su trayectoria. “Debido a mi trabajo estoy nominada nuevamente, como tantos años que me ha premiado la gente de APTRA , para los Martín Fierro como mejor conductora”, expresó con orgullo ante su audiencia.

En ese mismo tono, recordó sus comienzos en la televisión y destacó el camino recorrido a lo largo de los años. “Creo que empecé a ser conductora de la tele en mi primer programa, que se llamó el Club Privado de Moria, que después pasó a ser Monumental Moria, ahí estuve muchos años ”, rememoró, poniendo en valor su permanencia en el medio.

La One también subrayó la versatilidad que la llevó a consolidarse como una figura central del espectáculo. “Después pasé por todo tipo de trabajos, talk show, canales diferentes y poder llegar a ustedes de otra manera, que no sea ni el cine ni el teatro, que estar acá todos los días en la tele ofreciéndoles lo mejor, realmente me siento muy honrada”, agregó.

Sin embargo, el clima distendido cambió cuando en el estudio comenzaron a enumerar a las demás nominadas de la terna. Nombres como Verónica Lozano, Pamela David, Karina Mazzocco, Georgina Barbarossa y Mariana Fabbiani fueron mencionados, junto con el de Wanda Nara. Fue entonces cuando la diva no dejó pasar la oportunidad para lanzar una filosa chicana.

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La bronca de Moria Casán contra Wanda Nara

“Todas mujeres del espectáculo salvo alguna por ahí... igual está en el espectáculo, pero no tiene linaje atrás de trayectoria”, disparó, en una clara referencia a la conductora de MasterChef. La frase generó sorpresa y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del ciclo.

Lejos de quedarse allí, la intérprete profundizó su postura y apuntó directamente contra el tipo de trabajo que realiza Wanda en televisión. “Estamos hablando además, de que todas estas personas hacemos programas diarios, en vivo, y no grabados. La señora Nara hace un programa, pero grabado”, sostuvo, marcando una diferencia en la dinámica laboral.

Finalmente, cerró con una reflexión que sintetizó su visión sobre el oficio televisivo y dejó en claro su postura. “El grabado tiene una gran diferencia, falla algo, cortás y volvés a repetir. El vivo es lo que da, mi amor, es sin red, es un papito, mamita, tenés impronta ”, remató, fiel a su estilo provocador. Mientras tanto, la polémica ya está instalada y promete seguir sumando capítulos.