Presentaron el trailer de la nueva película protagonizada por Natalia Oreiro y Adrián Suar.

Se dieron a conocer las primeras imágenes del filme que además es dirigido por el actor y mandamás de El Trece.

"Yo, Narciso" , es la nueva película protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro . En las últimas horas se presentó el trailer oficial de este film dirigido por el actor y que llegará a los cines en agosto de este año. Este primer adelanto marca el regreso de una dupla que conquistó al público hace más de una década y que ahora se une por primera vez en la pantalla grande.

Después del éxito de 30 noches con mi ex y Mazel Tov, la nueva película de Suar propone una mirada irónica y entrañable sobre el narcisismo moderno, ese reflejo que atraviesa las relaciones, las redes y la forma en que nos mostramos y nos amamos. Con humor y lucidez, la historia expone el desafío de vincularse en una era donde todos buscamos ser vistos, admirados y validados, invitando al espectador tanto a reír como a reflexionar.

Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta.

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Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. Yo, narciso, es una comedia de enredos. La película satiriza la obsesión por la imagen, el ego masculino y los límites del deseo. Además de Adrián Suar y Natalia Oreiro, el elenco lo completan: Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler y Camila Peralta, con la participación especial de Moria Casán.

Se filtraron imágenes de la película de Wanda Nara: su debut actoral

El debut de Wanda Nara en la pantalla grande es inminente. Como era de esperarse, se filtraron las primeras imágenes de su primera labor como actriz y no pasó desapercibido. En las últimas horas se dieron a conocer las primeras imágenes de su película ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica que se está rodando en Uruguay y que marca su estreno en un rol protagónico en el mundo del cine.

Las fotos del set muestran a Wanda en un registro completamente distinto al que el público está acostumbrado a ver. En estas escenas aparece más introspectiva, con gestos medidos y una carga emocional que llamó la atención. Pero eso no es todo: hay un detalle que no pasó inadvertido y que ya está dando que hablar.

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En varias de las imágenes se la ve compartiendo escenas con Agustín Bernasconi, con quién comparte un vínculo muy especial a lo largo del filme. Entre miradas cómplices, silencios cargados y cierta tensión que atraviesa los planos, todo indica que la química entre ambos será uno de los ejes más fuertes de la película.

Esa conexión, inesperada para muchos, es justamente la que empezó a generar intriga en redes. La película también cuenta con la participación de Jean Pierre Noher y Charo López, quienes completan un elenco que mezcla experiencia y frescura.