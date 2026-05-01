Andrea del Boca volverá a Gran Hermano: los detalles detrás del regreso al reality.

Finalmente se confirmó lo que muchos fanáticos de Gran Hermano: Generación Dorada venían especulando: la actriz Andrea Del Boca volverá a la casa más famosa del país. La noticia la dio su abogado, Juan Pablo Fioribello , quien en medio de una charla sobre los temas legales de la actriz terminó revelando el dato que sacudió a los seguidores del reality de Telefe .

Consultado en Lape Club Social Informativo directamente sobre si Andrea regresará o no a Gran Hermano, el letrado eligió no responder con palabras, pero sí con un gesto más que elocuente. En silencio, y apenas con una mueca en los labios, Fioribello dejó leer un tajante “vuelve”, confirmando así el esperado regreso de Andrea a Gran Hermano: Generación Dorada.

La reacción no tardó en generar revuelo en redes sociales, ya que se trata de una de las figuras más comentadas de esta edición y su vuelta promete alterar por completo la dinámica del juego. Pero lejos de dejarlo ahí, el abogado fue por más y dio detalles del detrás de escena de la negociación que podría sellar su reingreso.

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“Vamos a hablar serio. Telefe la extraña bastante y ella extraña bastante a Telefe”, lanzó Fioribello, dejando en claro que el deseo de ambas partes de reencontrarse está más vivo que nunca. Luego, profundizó sobre el delicado momento en que se encuentra la negociación: “El contrato no es otra cosa que un acuerdo de voluntades, y las voluntades de que pueda hacerse están muy cerca”.

Los secretos de la vuelta de Andrea del Boca

Sin embargo, no todo está resuelto en esta historia. Según explicó Juan Pablo Fioribello, todavía hay dos cuestiones clave que terminan de definir el regreso de Andrea del Boca al reality. “Hay dos temas que hoy preocupan, uno es el tema de la boca, que todavía tiene los dientes con un dolor muy grande, porque se le desplazó una de las paletas y por un tema estético quiere estar bien”, reveló sobre el accidente que sufrió en la casa y que hoy mantiene en pausa su vuelta.

Pero además del tema de salud, hay otro punto que todavía se está terminando de definir: cómo será concretamente su regreso al reality. “Después, las ganas de querer volver y en qué formato, de qué manera se va a hacer”, explicó Fioribello, dando a entender que no solo resta resolver cuándo vuelve, sino también bajo qué modalidad se dará su reaparición en el ciclo.

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Por último, el abogado dejó en claro que el hermetismo en torno al acuerdo sigue siendo total y que hay aspectos que todavía no pueden salir a la luz. “Es muy estricta la confidencialidad del contrato con Telefe y hay cláusulas de mucho hermetismo tanto de Telefe como de Andrea, por eso no puedo ser yo quien cuente cuánto cobra”, sentenció frente a la pregunta sobre el sueldo de la actriz.

Así, con una confirmación tan silenciosa como contundente, Andrea Del Boca ya empieza a preparar su valija para regresar a Gran Hermano: Generación Dorada. Y aunque todavía restan detalles por cerrar, en Telefe ya la esperan.