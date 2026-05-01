Detuvieron a un sospechoso de estafar con el "Cuento del tío".

La estafa que se investiga fue perpetrada en marzo pasado contra una mujer adulta. Se trataría de una banda dedicada a este delito.

Un hombre de Centenario fue detenido y quedó bajo investigación por presuntamente estafar a una mujer mayor de La Pampa bajo la modalidad conocida como "Cuento del tío". Se realizó un trabajo colaborativo entre provincias. Cómo se llegó a él y qué se sabe del hecho.

Según informó la Policía, la investigación inició por una denuncia por estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” , que se originó en un hecho ocurrido en marzo en la provincia de La Pampa , donde una persona adulta mayor fue víctima de una maniobra delictiva que derivó en la sustracción de una importante suma de dinero en efectivo —superior a los 20 mil dólares— y otros elementos de valor.

Cabe recordar que este delito se caracteriza por tener a adultos mayores como víctimas, dado que son más vulnerables al engaño, el cual consiste en que el estafador se haga pasar por un familiar, una persona de confianza de la víctima. Simulando esta identidad, van guiando a la víctima a través de la conversación, recabando información que la persona otorga voluntariamente, sin percatarse de la trampa.

abuela estafa telefono estafa virtual jubilada

De esta manera, una vez establecida la confianza, se la busca convencer de que sus ahorros están en peligro por un inminente "corralito" o por un cambio de denominación de los billetes, sean pesos o dólares. Ante esta amenaza, el estafador logra hacer creer al adulto que lo mejor es entregárselos para que ellos puedan hacer el cambio.

Sin embargo, el embaucador dice no poder acercarse personalmente (esto haría saltar la mentira) a retirarlos, sino que enviará una persona de su confianza a la casa de la víctima a buscar el dinero y pronto se acercará a devolverle los nuevos billetes. Esto último nunca pasa.

La investigación interprovincial

Así, tras el descubrimiento, la víctima denunió lo ocurrido y eso dio inicio a la investigación de la Brigada de Investigaciones de La Pampa, que al avanzar en las averiguaciones, pidió la colaboración de la Policía de Mendoza y de Neuquén.

El operativo de allanamiento en Centenario fue solicitado mediante exhorto judicial y se realizó el jueves de manera simultánea con procedimientos en Mendoza, que también arrojaron resultados favorables. En Centenario, los efectivos neuquinos lograron el secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares e indumentaria presuntamente vinculada al hecho.

estafa cuento del tio

Además, fue demorado un hombre que estaría directamente relacionado con la maniobra investigada, y que habría participado en su ejecución trasladándose hacia la ciudad donde se concretó la estafa.

Durante el procedimiento, también se verificaron vehículos en el domicilio, detectándose que uno de ellos presentaba un pedido de secuestro vigente por una causa de estafa en otra provincia, por lo que fue incautado y puesto a disposición de la Justicia.

"La investigación permitió establecer la posible existencia de una organización que operaría de manera coordinada en distintas provincias, utilizando este tipo de engaños que, pese a su antigüedad, continúan vigentes por su mecanismo basado en la manipulación psicológica de las víctimas, principalmente personas mayores", informaron desde la fuerza provincial.