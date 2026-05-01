Día del Trabajador en fotos: quiénes son los neuquinos que trabajaron este 1º de mayo

Aunque no son la mayoría, a pesar del feriado muchos neuquinos honran su día y trabajan este viernes. ¿Qué lugares permanecen abiertos?

Neuquinos de varios rubros trabajaron este 1 de Mayo a pesar del feriado.

Este viernes 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador y feriado nacional en Argentina. Si bien es una de las fechas, junto con las fiestas de fin de año, en la que más trabajadores descansan, muchos neuquinos encararon la efeméride como una jornada más o inclusive como un día especial en el trabajo.

LM Neuquén salió a las calles de la capital provincial a fotografiar a todos aquellos que hoy fueron a trabajar este Día del Trabajador.

Un rubro que no se tomó el feriado fue el de las estaciones de servicio. Un ejemplo de esto son Aldo, Daiana, Mariana y Brian, que trabajan en la Shell de Belgrano y Las Heras.

SFP Dia del trabajador Aldo,Daiana, Mariana y Brian Shell de Belgrano Sebastián Fariña Petersen

Si bien no tienen la misma circulación que un día normal, es común que los taxistas trabajen los feriados. Este Día del Trabajador no es la excepción. Claudio posó para la cámara de LM Neuquén representando a los conductores que recorren la ciudad en esta fecha.

SFP Dia del trabajador Taxista claudio Sebastián Fariña Petersen

A pesar de que los supermercados de cadena y shoppings permanecen cerrados por el feriado, muchos comercios más pequeños abrieron sus puertas. Un ejemplo de eso son Daniela y Carolina, del local Parceros, en la calle Santamaría.

SFP Dia del trabajador Daniela y Carolina, Parceros, local de productos colombianos y venezolanos (1) Sebastián Fariña Petersen

A pesar del tráfico reducido, el viento o el frío los artistas callejeros permanecen firmes mostrando sus destrezas en la vía pública, como Julián Basso, malabarista en la Avenida Argentina.

SFP Dia del trabajador Julian Basso, Alias Ninio, Malabarista en la avenida Sebastián Fariña Petersen

Otro que está firme trabajando durante el feriado, con viento y frío es Roberto Carlos, que se dedica a limpiar terrenos.

SFP Dia del trabajador Roberto Carlos, limpia terrenos Sebastián Fariña Petersen

Como todos los años, Pescadería del Neuquén abrió sus puertas el 1 de Mayo para preparar enormes ollas de locro, docenas de empanadas y de pastelitos.

SFP Locro del Dia del trabajador Pescaderia Neuquen (7) Sebastián Fariña Petersen

SFP Locro del Dia del trabajador Pescaderia Neuquen (9) Sebastián Fariña Petersen

SFP Locro del Dia del trabajador Pescaderia Neuquen (10) Sebastián Fariña Petersen

Por último, los medios de comunicación permanecen al pie del cañón llevando información a los neuquinos inclusive en el Día del Trabajador. La redacción de LM Neuquén se mantiene en el minuto a minuto de las noticias.