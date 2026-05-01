Día del Trabajador en fotos: quiénes son los neuquinos que trabajaron este 1º de mayo
Aunque no son la mayoría, a pesar del feriado muchos neuquinos honran su día y trabajan este viernes. ¿Qué lugares permanecen abiertos?
Este viernes 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador y feriado nacional en Argentina. Si bien es una de las fechas, junto con las fiestas de fin de año, en la que más trabajadores descansan, muchos neuquinos encararon la efeméride como una jornada más o inclusive como un día especial en el trabajo.
LM Neuquén salió a las calles de la capital provincial a fotografiar a todos aquellos que hoy fueron a trabajar este Día del Trabajador.
Un rubro que no se tomó el feriado fue el de las estaciones de servicio. Un ejemplo de esto son Aldo, Daiana, Mariana y Brian, que trabajan en la Shell de Belgrano y Las Heras.
Si bien no tienen la misma circulación que un día normal, es común que los taxistas trabajen los feriados. Este Día del Trabajador no es la excepción. Claudio posó para la cámara de LM Neuquén representando a los conductores que recorren la ciudad en esta fecha.
A pesar de que los supermercados de cadena y shoppings permanecen cerrados por el feriado, muchos comercios más pequeños abrieron sus puertas. Un ejemplo de eso son Daniela y Carolina, del local Parceros, en la calle Santamaría.
A pesar del tráfico reducido, el viento o el frío los artistas callejeros permanecen firmes mostrando sus destrezas en la vía pública, como Julián Basso, malabarista en la Avenida Argentina.
Otro que está firme trabajando durante el feriado, con viento y frío es Roberto Carlos, que se dedica a limpiar terrenos.
Como todos los años, Pescadería del Neuquén abrió sus puertas el 1 de Mayo para preparar enormes ollas de locro, docenas de empanadas y de pastelitos.
Por último, los medios de comunicación permanecen al pie del cañón llevando información a los neuquinos inclusive en el Día del Trabajador. La redacción de LM Neuquén se mantiene en el minuto a minuto de las noticias.
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