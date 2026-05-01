Tragedia en Ruta 17: los mensajes de dolor por el petrolero fallecido en el violento accidente

Abel Montero falleció en un trágico accidente de tránsito en dirección a un acto del Día del Trabajador organizado por el Sindicato de Petroleros.

El trágico fallecimiento de Abel Montero , trabajador petrolero de Plaza Huincul golpeó de lleno a toda la comarca. Ocurrió en un accidente de tránsito camino a un acto por el Día del Trabajador del Sindicato de Petroleros.

El hombre tenía 53 años , y era vecino del Barrio Universitario de esa localidad. La noticia de su muerte generó tristeza entre quienes lo conocían y entre allegados a los trabajadores que se dirigían a la misma convocatoria, finalmente suspendida tras el accidente.

En medio del pesar, mensajes de homenaje y acompañamiento a sus seres queridos comenzaron a hacer eco en las redes sociales.

Los mensajes de despedida a Abel Montero

Desde la seccional Cutral Có del Movimiento Popular Neuquino (MPN) enviaron un mensaje a la esposa del trabajador. "Le mandamos un saludo muy sentido a nuestra compañera amiga Susana Nahuel. Nos enteramos con mucha tristeza del fallecimiento de su marido en el accidente y queremos acompañarte en este momento tan difícil", reza la publicación de Facebook de la sede partidaria.

muerto ruta 17 petrolero

"Sabemos que las palabras no alcanzan, pero deseamos que sepas que estamos pensando en vos y que contás con nuestro apoyo para lo que necesites. Un abrazo grande y mucha fuerza. Q.E.P.D. Abel Montero", cierra el mensaje.

ATE verde y blanca también emitió palabras de acompañamiento para la esposa de Montero: "Con profundo pesar, el Secretario General Néstor Rodríguez, en representación de ATE Verde y Blanca - Seccional Cutral-Có/Plaza Huincul, expresa sus más sinceras condolencias a la compañera Susana Nahuel y a toda su familia, ante la irreparable pérdida de su esposo, trabajador petrolero, quien perdió la vida en un trágico accidente cuando se dirigía a una asamblea de trabajadores en Rincón de los Sauces".

"Este dolor nos atraviesa como clase trabajadora, porque detrás de cada compañero hay una historia de esfuerzo, de compromiso y de lucha diaria por un futuro mejor. Hoy, más que nunca, reafirmamos que nuestra organización es un espacio de unidad, contención y solidaridad activa", sigue el comunicado.

"Acompañamos a nuestra compañera en este momento tan difícil, abrazándola desde lo más profundo, sosteniéndola con la fuerza colectiva que nos caracteriza. Porque cuando el dolor golpea, el movimiento obrero se hace uno... y la salida, siempre, es colectiva", cierra la publicación.

Desde Fuerza Neuquina y Federal Cutral-Có despidieron a Abel Montero en un sentido mensaje: "con profundo pesar despedimos a nuestro compañero y vecino. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento deseándoles fortaleza, paz y consuelo. Es un día muy triste para la familia petrolera. Que Dios les dé la fuerza necesaria para superar esta pérdida irreparable y brindar consuelo a su familia y amigos".

Petrolero muerto homenaje (1)

"Hoy no hay nada que festejar": el comunicado del Sindicato de Petroleros

En conferencia de prensa, el secretario general del gremio petrolero, Marcelo Rucci, expresó el profundo impacto que generó la tragedia entre los trabajadores.

“Estamos consternados por lo que sucede con un compañero que venía a un festejo. Esta era una iniciativa de los compañeros para que podamos festejar el Día del Trabajador todos juntos, los diferentes gremios. Lamentablemente sucedió lo que sucedió y, por supuesto, suspendemos el acto. Nos ponemos a disposición de la familia”, afirmó.

Rucci destacó que el encuentro había sido pensado como un espacio de unidad entre sindicatos de la actividad petrolera y sectores vinculados.

“Era una iniciativa muy buena, en un marco de mucho respeto entre los trabajadores. Pero hoy ya no hay nada que festejar. Es un día de mucho dolor. Más allá de qué gremio haya sido, todos nos sentimos con mucha tristeza”, agregó.