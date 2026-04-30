Un ladrón logró entrar a una casa gracias a un insólito descuido

Ocurrió el martes por la mañana. El sistema de cámaras de la vivienda alertó sobre la presencia del intruso.

El oeste sigue sufriendo los efectos de la inseguridad y un simple descuido de los propietarios de una vivienda dejó entrar a un ladrón. Afortunadamente, gracias al sistema de seguridad y un rápido accionar policial, terminó detenido.

Según informó la Policía, el hecho se registró cerca de las 10 del martes, cuando efectivos de la Comisaría Tercera fueron comisionados por el Centro de Operaciones Policiales (COP) hacia un domicilio ubicado sobre calle Novella , tras la activación de una alarma de seguridad privada.

A través del monitoreo de cámaras, los propietarios habían detectado la presencia de un individuo dentro de la propiedad y por eso convocaron a la Policía.

Al arribar al lugar, el personal policial ingresó con cautela al domicilio y se encontró efectivamente con un hombre en el interior del inmueble, quien al advertir la presencia de los uniformados intentó darse a la fuga. Sin embargo, no tenía mucha escapatoria: fue rápidamente interceptado y reducido en las inmediaciones.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera Agentes de la Comisaría Tercera encabezaron los procedimientos por vehículos robados.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el sujeto habría ingresado a la vivienda sin ejercer violencia, aprovechando que los propietarios habían dejado -seguramente en un descuido- un juego de llaves en el marco de una ventana. Esto había sido notado por el ladrón oportunista, que al verificar que la casa parecía vacía, aprovechó e ingresó.

La propietaria del domicilio se hizo presente minutos más tarde y confirmó esta situación.

Finalmente, el demorado fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, en el marco de una causa por tentativa de hurto.

Un ladrón entró a robar a un patio y no alcanzó a huir: fue atrapado por vecinos

El día anterior, otro ladrón confió demasiado en su suerte y entró a robar al patio de una vivienda del mismo sector, en el oeste neuquino, pero su plan se desmoronó rápidamente. Terminó detenido y a la espera de una audiencia tras comprobarse que se lo buscaba por otra causa.

Según informó la Policía, el hecho se registró alrededor de las 10:15 del lunes, cuando un llamado telefónico alertó al Centro de Operaciones Policiales sobre un robo en proceso en un domicilio de calle Facundo Quiroga. De inmediato, personal policial de Comisaría Tercera se dirigió al lugar, donde al arribar constató que un sujeto había sido retenido por personas presentes en la vivienda.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir tras dialogar con el propietario de la vivienda, se supo que el intruso había saltado la reja perimetral del domicilio para introducirse en el patio, con el objetivo aparente de robar una bicicleta que había allí. Sin embargo, no logró su cometido porque su accionar fue detectado por los ocupantes de la vivienda, que salieron a su encuentro y lo retuvieron hasta la llegada del personal policial.

Al intentar darse a la fuga por el mismo lugar, fue reducido por efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento.

ladron (1)

A raíz de esto, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Tercera en calidad de demorado, pero luego y tras tareas de verificación realizadas por el Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo, se constató que el sujeto contaba con un pedido de captura vigente en el marco de otra causa por robo en grado de tentativa. Por ello, se dio intervención a la fiscalía de turno y se lo dejó demorado en la unidad.