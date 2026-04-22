Impactantes imágenes: vecinos atraparon a un ladrón, lo desnudaron y lo sometieron a una brutal agresión

Los vecinos decidieron hacer justicia por mano propia tras el asalto a una mujer en plena calle. IMÁGENES SENSIBLES.

El ladrón fue reducido por vecinos tras intentar asaltar a una mujer con un cuchillo en Merlo.

Un intento de robo terminó con el ladrón reducido por vecinos del lugar y obreros que intervinieron al ver el violento ataque. Fue así que decidieron atraparlo y dejarlo desnudo en plena calle.

El delincuente, de 37 años, había logrado robarle el celular a la mujer tras amenazarla con un arma blanca, pero no pudo escapar. A pocos metros fue interceptado por quienes presenciaron la situación y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

El hecho ocurrió este martes por la mañana en el cruce de avenida Sica y Lafayette , en el barrio Rivadavia de la localidad de Merlo.

La persecución se dio a corta distancia. En cuestión de segundos, el hombre fue alcanzado y reducido en el suelo. Allí lo dejaron completamente desnudo.

vecinos capturaron a un presunto ladrón, lo desnudaron y lo entregaron a la Policía El ladrón no logró escapar y fue retenido por obreros y vecinos hasta la llegada de la Policía

Según indicaron fuentes policiales, el hombre se movilizaba en moto cuando abordó a la víctima en la vía pública. En ese momento, la amenazó con un cuchillo para obligarla a entregar su teléfono.

El ataque fue rápido, pero no pasó desapercibido. Personas que estaban en la zona advirtieron la situación y reaccionaron de inmediato. La intervención de vecinos y obreros fue clave para evitar la fuga del sospechoso, que intentó alejarse tras el robo.

Lo redujeron y lo desnudaron en plena calle

Una vez detenido, el sospechoso fue inmovilizado por varias personas que lo rodearon mientras esperaban la llegada de la Policía. Durante ese momento, en medio de los gritos y el enojo, los vecinos le gritaban: “ponete a laburar”. Mientras tanto, lo mantenían inmovilizado en el suelo. Lo dejaron atado de pies y lo sometieron a una brutal agresión.

robo2

Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y procedieron a la detención formal del hombre. Al momento de ser requisado, todavía tenía en su poder el celular robado.

ladron desnudo (1)

Sufrió múltiples robos y al sexto se hartó: los vecinos hicieron justicia por mano propia

Oscar José Montes y su vecinos tienen un taller en sus casas del barrio Limay. Recientemente notaron que ambos sufrían la desaparición de pequeños elementos, lo cual ahora señaló que sería el anticipo de los robos más importantes. "Nos tienen cansados, hacemos la denuncia y no pasa nada", manifestó.

En diálogo con LU5 se mostró indignado y con bronca por las pérdidas que se traducen en menos herramientas para llevar a cabo su trabajo. Además, manifestó su frustración con la Justicia, porque según señaló, a pesar del esfuerzo mediante el cual lograron atrapar al ladrón, la instancia judicial no resolvió su problema.

"Soy un tipo laburante, toda mi vida laburé, yo me mando una, voy en cana, ahora, estos tipos roban 1, 2, 3, 4 y no pasa nada, algo está mal evidentemente", subrayó.

Taladros, Amoladoras y bicicletas fueron las pertenencias robadas que suscitaron acciones más drásticas. A partir de allí, Oscar y su vecino decidieron hacer como la mayoría de los vecinos de Neuquén, invertir en cámaras de seguridad. Al colocar en el perímetro pudieron observar que la persona era siempre la misma.

"El vecino me dice 'el chorro está adentro', le pregunto cómo sabe y me dice 'yo dejé las luces apagadas y están prendidas'", relató y agregó que entonces lograron detectarlo mediante la cámara junto a una ventana rota. "Entró a juntar todas las herramientas", relató.

Cuando entraron al taller no lo observaron a primera vista y comenzaron a buscarlo. "Se había escondido en unos fierros y lo agarramos, le dimos una paliza tremenda, los vecinos también lo golpearon, muchísimo", señaló y sumó: "lo saco de adentro, cayó la ambulancia y se lo llevan".