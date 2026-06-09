Los bancos tienen distintos límites a la hora de retirar efectivo desde sus terminales. Los topes de las principales entidades en junio 2026 .

Extracción de efectivo en cajeros automáticos: los cambios de junio 2026, topes y límites

Pese al imparable avance de la digitalización de la economía a través de billeteras virtuales o el uso de tarjetas de débito y crédito , el dinero en efectivo sigue siendo una necesidad en el día a día. Sin embargo, al ir a cajeros automáticos , los usuarios suelen encontrarse con una barrera: los límites de extracción .

Buscando que todas las personas puedan acceder a billetes físicos, los bancos que operan en la Argentina tienen montos máximos para retirar de las terminales automáticas. Si bien e l Banco Central establece lineamientos generales, estos topes varían entre las propias entidades y también según el perfil del cliente.

En muchos casos, los límites pueden ampliarse desde el homebanking o desde la aplicación oficial de cada banco. En general, estos montos aplican tanto para cajeros automáticos de la entidad de la que la persona es cliente como para las redes compartidas. No obstante, en algunas situaciones el tope de extracción puede ser inferior si se utiliza una terminal de otro banco.

Cajeros automáticos Los bancos tienen distintos límites para extraer efectivo de los cajeros automáticos.

Límite de extracción por cajeros automáticos en cada banco en junio 2026

Con la salida de billetes de mayor denominación y la desaceleración de la inflación, la mayoría de los bancos actualizó los límites de extracción por última vez a principios de año, aunque no se descarta que lo vuelvan a hacer en breve. De momento, estos son los topes vigentes en junio 2026 de las principales entidades:

Banco Nación : hasta $ 500.000 por día con la posibilidad de ampliarlo hasta $1.000.000 desde la plataforma BNA+ según el perfil del cliente.

: hasta $ 500.000 por día con la posibilidad de ampliarlo hasta $1.000.000 desde la plataforma BNA+ según el perfil del cliente. Banco Provincia : hasta $ 400.000. Permite ampliar ese límite a través de BIP u otros canales digitales de la entidad.

: hasta $ 400.000. Permite ampliar ese límite a través de BIP u otros canales digitales de la entidad. Banco Ciudad : retiro de $ 800.000. El límite se puede ampliar a $ 1.200.000.

: retiro de $ 800.000. El límite se puede ampliar a $ 1.200.000. Banco Galicia : hasta $ 400.000 por día y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios. Si se usa una terminal de otra red, el tope cae a $60.000 diarios.

: hasta $ 400.000 por día y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios. Si se usa una terminal de otra red, el tope cae a $60.000 diarios. ICBC : 600.000 o $800.000 por día de acuerdo al nivel de tarjeta. En cajeros de otra red, también baja a $ 60.000.

: 600.000 o $800.000 por día de acuerdo al nivel de tarjeta. En cajeros de otra red, también baja a $ 60.000. BBVA : uno de los límites de extracción más altos, con $ 2.1 millones, de acuerdo con el perfil del cliente.

: uno de los límites de extracción más altos, con $ 2.1 millones, de acuerdo con el perfil del cliente. Banco Macro : límite de extracción diario de $ 1.000.000.

: límite de extracción diario de $ 1.000.000. Banco Santander : límite de extracción diario de hasta $ 1.000.000 por día que puede ampliarse hasta $ 1.700.000 para los clientes de perfiles superiores.

: límite de extracción diario de hasta $ 1.000.000 por día que puede ampliarse hasta $ 1.700.000 para los clientes de perfiles superiores. Banco Patagonia: los topes oscilan entre $ 500.000 y $ 800.000, dependiendo del segmento al que pertenezca el cliente.

los topes oscilan entre $ 500.000 y $ 800.000, dependiendo del segmento al que pertenezca el cliente. Banco Credicoop: uno de los límites más acotados. Ronda entre $ 170.000 y $ 400.000, según el producto contratado y el perfil del usuario.

cajero (3).jpg Muchas entidades permiten ampliar los límites desde sus plataformas digitales.

Los usuarios que necesiten retirar sumas mayores a las disponibles por los cajeros, deben hacerlo por ventanilla en las sucursales. En casos de sumas muy abultadas, hay bancos que piden un aviso previo para tener el dinero disponible.

Cuál es la comisión por usar un cajero automático

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó a los bancos a cobrar comisiones que llegan hasta los $5.000 por el uso de sus cajeros automáticos por parte de aquellos que no son clientes de esa entidad.

Cuando el usuario extrae dinero de un cajero que no es de su banco pero opera dentro de la misma red (Link o Banelco), los costos pueden variar considerablemente. Estos montos funcionan como tarifas fijas, lo que significa que se cobrarán igual sin importar cuánto dinero se extraiga.

Estas son las comisiones de cada entidad para los no clientes pero operan en la misma red:

Banco Nación: $ 2.292,95

$ 2.292,95 Banco Provincia: $ 3.900

$ 3.900 Banco Ciudad: $ 2.176

$ 2.176 Banco Macro : $ 1.869,45

: $ 1.869,45 Santander : $ 3.125

: $ 3.125 Brubank : $ 2.500

: $ 2.500 Credicoop: $2.758,80

$2.758,80 BBVA : $ 2.700

: $ 2.700 Naranja X: $ 3.025

$ 3.025 Ualá : $ 3.500

: $ 3.500 Banco Galicia: $ 5.000

Cajero automático.jpg Las comisiones pueden variar según la red en la que operen los cajeros.

Los costos son aún mayores si se utilizan cajeros de otro banco y que además operan otra red:

Banco Nación: $ 2.860,44

$ 2.860,44 Banco Provincia: $ 4.500

$ 4.500 Credicoop : $ 3.194,40

: $ 3.194,40 Galicia : $ 5.000

: $ 5.000 Santander : $ 3.125

: $ 3.125 Ualá: $ 3.500

Quiénes están exentos de pagar comisiones al extraer efectivo

No todas las personas están alcanzadas por el pago de comisiones al momento de retirar efectivos de los cajeros automáticos. Entre los grupos exentos se encuentran: