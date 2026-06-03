El Gobierno lanzó financiación para viajes de egresados: 18 cuotas y préstamos de hasta $5 millones

El financiamiento estará disponible para estudiantes de todo el país, tanto de colegios primarios como secundarios.

El viaje de egresados es una de las experiencias más esperadas por los estudiantes y moviliza cada año a miles de jóvenes en distintos destinos del país.

El Gobierno Nacional lanzó una nueva línea de financiamiento para viaje de egresados destinada a estudiantes de primaria y secundaria de todo el país. La medida fue presentada por la Secretaría de Turismo y Ambiente.

El programa apunta a facilitar el pago de los viajes de fin de curso mediante herramientas financieras que podrán gestionarse de manera digital.

La iniciativa busca ampliar el acceso a una actividad que cada año moviliza a miles d e estudiantes y genera movimiento económico en distintos destinos turísticos del país.

Este nuevo beneficio estará disponible tanto para clientes del Banco Nación, como para quienes no operan habitualmente con la entidad. Permitirá acceder a cuotas sin interés y préstamos personales para afrontar los gastos del turismo estudiantil.

Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles

Las familias que contraten viajes de egresados contarán con dos alternativas principales para distribuir los costos.

Por un lado, quienes utilicen tarjetas de crédito emitidas por el Banco Nación podrán financiar el valor total del viaje en 3, 6, 12 o hasta 18 cuotas sin interés.

viajes de egresados.jpg El viaje de egresados es una de las experiencias más esperadas por los estudiantes y moviliza cada año a miles de jóvenes en distintos destinos del país.

La otra modalidad consiste en una línea de préstamos personales especialmente orientada al turismo estudiantil. En este caso, el monto máximo disponible será de $5 millones, con posibilidades de devolución en distintos plazos y una Tasa Nominal Anual (TNA) del 40%.

Desde el Gobierno destacaron que estas herramientas buscan brindar mayor previsibilidad a las familias al momento de organizar uno de los gastos más importantes de la etapa escolar.

400.000 estudiantes participan cada año del viaje de egresados

Durante la presentación del programa, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, sostuvo que existen condiciones favorables para impulsar el turismo estudiantil en la Argentina.

De acuerdo con datos oficiales, alrededor de 400.000 estudiantes participan anualmente de viaje de egresados y otras actividades vinculadas con este segmento.

Además del impacto para las familias y las escuelas, el movimiento de contingentes estudiantiles genera actividad en numerosos destinos turísticos. Hoteles, empresas de transporte, restaurantes y comercios suelen recibir una parte importante de sus ingresos gracias a estos viajes.

Por ese motivo, desde la Secretaría de Turismo consideran que el nuevo esquema de financiamiento también puede traducirse en beneficios para las economías regionales que reciben grupos estudiantiles durante gran parte del año.

Scioli adelantó además que la estrategia oficial contempla una etapa posterior enfocada en atraer contingentes juveniles provenientes de países vecinos, con el objetivo de posicionar a la Argentina como un destino de referencia para el turismo estudiantil en la región.

Cómo solicitar los préstamos para viajes de egresados

Uno de los aspectos centrales del programa es la posibilidad de realizar los trámites sin necesidad de asistir a una sucursal bancaria.

Las autoridades informaron que la línea de préstamos podrá gestionarse íntegramente mediante la aplicación BNA+, donde los usuarios podrán iniciar la solicitud, validar su identidad y recibir una respuesta en forma digital.

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La herramienta estará disponible para clientes y no clientes del Banco Nación, ampliando el alcance de la medida.

Desde el Gobierno señalaron que la digitalización del proceso permitirá agilizar la contratación y facilitar que las familias puedan congelar los valores de los viajes con mayor anticipación.

Con esta nueva línea de financiamiento, la apuesta oficial es reducir con la facilitación de cuotas las dificultades económicas que enfrentan muchos hogares al momento de organizar un viaje de egresados y, al mismo tiempo, fortalecer una actividad que ocupa un lugar importante dentro del calendario turístico argentino.