Furor por los "regresados": la nueva tendencia de viajar a Bariloche con los compañeros de la secundaria 40 años después

Empezó con un video viral de TikTok de una promo 1985 arriba de un avión y ya es una tendencia firme. Las agencias apuntan a los estudiantes de los 80 y 90.

Furor por los "regresados": la nueva tendencia de volver a Bariloche con los compañeros de la secundaria 40 años después

La tendencia de los viajes de egresados décadas después de finalizar la secundaria comenzó a viralizarse en redes sociales durante las últimas semanas. Videos que muestran a grupos de exalumnos viajando a Bariloche 40 años después de su graduación generaron miles de reproducciones y abrieron el debate sobre esta práctica nostálgica que empieza a ganar popularidad en Argentina.

Uno de los casos que alcanzó mayor difusión fue el de 18 exalumnos del Instituto Leonardo Murialdo de Villa Bosch, en Buenos Aires, quienes se graduaron en 1985 y decidieron coordinar un viaje grupal a San Carlos de Bariloche a fines de 2024. El video muestra el momento en que un tripulante de Aerolíneas Argentinas anuncia por altavoz que ese vuelo transporta a pasajeros para quienes "este no es un vuelo más", ya que viajan como "egresados 40 años después".

La grabación, que circuló ampliamente en plataformas como Instagram y TikTok, despertó el interés de otras generaciones que comenzaron a considerar la posibilidad de repetir la experiencia del viaje de egresados con sus compañeros de secundaria, pero con décadas de por medio.

Vieje regresados Bariloche Alejo (2)

Empresas turísticas apuestan a los "regresados"

El fenómeno no pasó desapercibido para el sector turístico. Algunas empresas especializadas en viajes estudiantiles comenzaron a comercializar paquetes turísticos específicamente diseñados para grupos de exalumnos que desean revivir la experiencia del viaje de egresados.

Estos paquetes están pensados para generaciones que vivieron sus viajes en las décadas del 80 y 90, con propuestas que incluyen visitas a los lugares emblemáticos de Bariloche y actividades adaptadas a adultos con un tinte nostálgico. Aunque la oferta mantiene algunos clásicos como las salidas nocturnas, las actividades están ajustadas a las necesidades y posibilidades de personas que ahora tienen familias y responsabilidades diferentes.

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La coordinación de estos viajes implica desafíos particulares. Reunir a 18 personas adultas, con agendas laborales y familiares complejas, requiere planificación anticipada y flexibilidad. Sin embargo, el interés demostrado en redes sociales sugiere que muchos están dispuestos a hacer el esfuerzo por recuperar momentos de su juventud.

La tendencia plantea interrogantes sobre cómo han cambiado las relaciones entre aquellos compañeros de secundaria que tal vez no se ven hace años. Antiguas parejas, amistades que se distanciaron y vínculos que quedaron en el pasado vuelven a encontrarse en un contexto completamente diferente al de la adolescencia.