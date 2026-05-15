Quién era el petrolero que murió en Vaca Muerta y qué dijo la empresa donde operaba

El soldador fue hallado este viernes por la mañana por un compañero de trabajo, aplastado por un caño. Se trata de un soldador que operaba en AESA.

El trabajador petrolero de Vaca Muerta fue hallado muerto por un operario cuando llegó al lugar de trabajo.

Este viernes, a primera hora de la mañana, un trabajador petrolero fue hallado muerto por un operario cuando llegó al lugar de trabajo. Se trata de un soldador que operaba en un ducto del yacimiento Barrosa de Vaca Muerta, en el área La Angostura Sur.

El secretario general de la UOCRA, Víctor Cárcar , confirmó el trágico hecho a LM Neuquén. Según relató, lo extraño de la situación fue que los compañeros de trabajo hallaron a la víctima esta mañana, cuando arribaron al lugar, y nadie se percató del hecho al finalizar el turno, a última hora de la jornada.

"El lugar está afuera de la planta, es un ducto que sale afuera. Es decir, no son muchos trabajadores, a veces van de a dos o de a cuatro. Es rarísimo porque siempre hay alguien que los busca al finalizar la jornada , a las 19.30", afirmó el referente de UOCRA.

Por su lado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó a este medio que el trabajador fue hallado "con un caño pesado encima". La fiscal interviniente es Lucrecia Sola y, además, trabaja personal de Criminalística y médico de la Policía. Según lo informado por el MPF, el aviso del hallazgo del cadáver se dio entre las 8:30 y las 9.

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El comunicado de la empresa sobre el petrolero fallecido

De acuerdo a lo informado por Cárcar, el trabajador era oriundo de Zárate-Campana, provincia de Buenos Aires, y -al igual que el resto de los trabajadores de ese sector- se alojaba en Cutral Co. El fallecido fue identificado como Darío Ruiz.

El trabajador operaba para la empresa AESA, desde donde emitieron un breve comunicado. "AESA lamenta informar el fallecimiento de un operario en la obra de la Planta de Tratamiento de Crudo del Bloque La Angostura Sur (LAS) por causas que aún se intentan determinar", inicia el texto.

Y sumaron: "Apenas tomó conocimiento del hecho, AESA activó los protocolos de seguridad y se inició un proceso de investigación interna. Asimismo, se dio intervención a las autoridades competentes. AESA se encuentra colaborando con la familia en este difícil momento".