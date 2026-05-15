Alta Barda: golpeaban puertas para detectar casas vacías, entraron a una a robar y terminaron detenidos

Personal de la Comisaría Cuarta atrapó a una pareja de ladrones en pleno acto delictivo.

La Policía de la provincia de Neuquén detuvo este miércoles a una pareja de ladrones que practicaba una particular modalidad para robar casas. El dúo fue atrapado en el barrio Alta Barda luego de ingresar a robar.

El hombre y la mujer recorrieron la zona en plena capital, golpeando puertas para identificar y “marcar” casas sin moradores.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Cuarta , que logró atraparlos dentro de un domicilio luego de un rápido operativo desplegado tras llamados de vecinos alertando movimientos sospechosos.

Según trascendió, la pareja caminaba por distintas calles del barrio simulando pedir ayuda o realizar consultas casa por casa. La maniobra, de acuerdo con los testimonios recolectados, tenía como objetivo verificar qué viviendas estaban vacías.

Al no obtener respuesta en uno de los domicilios, los sospechosos aprovecharon para ingresar y cometer el robo.

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Sospechas y denuncia

La situación despertó sospechas entre vecinos del sector, quienes dieron aviso inmediato a la Policía al notar actitudes extrañas y recorridos reiterados por la zona residencial.

Con la información aportada, los efectivos montaron un operativo y acudieron rápidamente al lugar. Al arribar, sorprendieron a la pareja dentro de la vivienda y concretaron la detención.

Ambos quedaron demorados y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del caso.

Policia Neuquen Generica

Preocupación por la modalidad

Tras el episodio, los vecinos de Alta Barda manifestaron preocupación por este tipo de maniobras utilizadas para marcar viviendas sin ocupantes.

Además, recomendaron mantenerse atentos ante desconocidos que golpeen puertas sin motivo claro o vehículos que circulen de manera sospechosa por el sector.

También insistieron en la importancia de dar aviso inmediato a la Policía ante cualquier situación extraña para prevenir nuevos hechos de inseguridad.

Una de las reuniones se realizó en jurisdicción de la Comisaría Cuarta. Una de las reuniones se realizó en jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

Cómo operaba la pareja de ladrones

La metodología detectada en Alta Barda no es nueva y ya había sido advertida en otros sectores de la ciudad. En muchos casos, delincuentes recorren barrios residenciales simulando pedidos de ayuda, ventas ambulantes o consultas para comprobar si hay personas dentro de las viviendas.

Cuando detectan casas vacías o sin movimiento, aprovechan para ingresar rápidamente y escapar antes de la llegada policial.

robo camioneta gitano nqn

Robó la camioneta de un gitano, huyó y desató una frenética persecución

En un amplio operativo, la Policía de la provincia de Neuquén demoró este jueves a un hombre que protagonizó un robo a una camioneta en pleno centro de la capital. Luego de ser atrapado, el sujeto quedó a disposición de la justicia.

El hecho ocurrió cerca de las 13 sobre calles La Rioja y San Martín, cuando efectivos de la Comisaría Primera realizaban patrullajes preventivos en la zona céntrica.

Según explicó a LM Neuquén el comisario Marcos Mazzone, coordinador operativo de la zona centro de la Dirección Seguridad Confluencia, un hombre de 53 años, perteneciente a la comunidad gitana, dejó estacionada su camioneta Toyota Hilux en calles Brown y Carlos H. Rodríguez y, al regresar a buscar documentación, encontró al sospechoso dentro del habitáculo del vehículo. Al gritarle, el sujeto escapó corriendo hacia el Parque Central.

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Ante la situación, efectivos que se encontraban patrullando en inmediaciones del lugar iniciaron una persecución que terminó detrás del Museo Gregorio Álvarez, donde lograron interceptar al sospechoso, de 32 años.

Durante la huida, el hombre descartó debajo de un Renault Logan un elemento negro con antena y batería que, según la Policía, sería un inhibidor de señal utilizado para bloquear alarmas y cierres centralizados de vehículos.

Tras la demora, el personal policial realizó un palpado preventivo y secuestró entre sus pertenencias una batería recargable compatible con el inhibidor, un punzón de hierro oxidado presuntamente utilizado para forzar cerraduras y otros elementos de interés para la causa.

Además, los efectivos encontraron una billetera con documentación, tarjetas de crédito y débito pertenecientes a otra persona, que no era ni el propietario de la camioneta ni el detenido.

Tras consultar los sistemas provinciales y federales SIFCOP, la Policía constató que el hombre registraba un pedido de captura y detención vigente desde febrero de 2025.